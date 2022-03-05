獵鷹賈西亞關鍵4罰中3 客場險勝英熊

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（中央社記者龍柏安台北5日電）T1聯盟台南台鋼獵鷹洋將賈西亞今天效率奇高，替補出賽攻下28分、10籃板，並在比賽結束前最後32.8秒內4罰3中，也幫助球隊穩住勝基，終場113比110險勝台灣啤酒英熊。

台灣運彩xT1聯盟今天共有兩場比賽，下午先由台灣啤酒英熊在主場天母體育館迎戰台南台鋼獵鷹，晚間則由台中葳格太陽作客新北中信特攻。

賽前正值9連敗的獵鷹，陣中高居聯盟得分王與籃板王的「新台灣人」阿提諾（William Artino），因隨台灣男籃出征世界盃男籃亞洲區資格賽，目前仍在隔離缺陣，少了攻防兩端頭號大將，球隊意外打出驚喜，不僅自開賽就一路壓著英熊打，最多還曾保有15分的領先優勢。

韌性十足的英熊，在第4節末段吹起反撲號角，靠著洋將蓋樂威（Ramon Galloway）單節獨拿14分帶領，加上王牌本土控衛蔣淯安在最後44.3秒內獨拿5分，追到只差2分。

不過獵鷹洋將賈西亞（Charles Garcia）在最後關頭4罰中3，成功幫助球隊穩住陣腳，不僅終止近來的9連敗低潮，也賞給英熊2連敗。

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蔣淯安今天攻下15分、7助攻與6籃板，賽後他表示，由於球隊今天是連續第2天出賽，相較於對手已多打了1場比賽，在體能上比較吃虧，加上對手也有徹底研究他們的防守策略，所以對方從一開賽就打得很順手。

至於另一場台中葳格太陽靠著桑尼（Sani Sakakini）繳出21分、14籃板、11助攻，成為隊史締造大三元的第1人，加上團隊合力送出聯盟單場新高的37次團隊助攻，終場113比105客場擊敗新北中信特攻。（編輯：屈享平）1110305