洪敏暘木棒聯賽雙刀出賽 教頭看好以打者挑戰職棒

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110學年度高中棒球聯賽（木棒組）4強三民高中洪敏暘（圖）又投又打，打擊沒有敲安，後援2.2局無失分、拿下勝投，率隊晉級冠軍戰；總教練張榮勳點名洪敏暘有打職棒條件，看好以打者身分挑戰。中央社記者謝靜雯攝 111年3月6日

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（中央社記者謝靜雯嘉義6日電）高中木棒聯賽4強三民高中洪敏暘今天又投又打，打擊沒有敲安，後援2.2局無失分、拿下勝投，率隊晉級冠軍戰；總教練張榮勳點名洪敏暘有打職棒條件，看好以打者身分挑戰。

三民高中洪敏暘可投可打，今天賽前在110學年度高中棒球聯賽（木棒組）累計45打數敲出20支安打，包括1發全壘打，打擊率4成44，投球方面後援3場，總計投12.1局失掉3分責失分。

洪敏暘今天4強與大溪高中比賽，打擊沒有表現，但比賽後半段後援登板，總計投2.2局被敲4支安打，投出1次四壞保送、2次三振，無失分，比賽後半段守住滿壘危機，幫助球隊拿下關鍵勝利，率隊繼94學年度後再度闖進冠軍戰。

三民總教練張榮勳直言，洪敏暘是陣中最有機會挑戰中職選秀的球員，但有個不好的習慣，因為具有破140公里的球速優勢，會想要催球速，今天比賽後半段也有上場提醒他，「我們是玩團體的棒球，不是個人，這是錦標賽、是一場定輸贏的比賽。」

張榮勳表示，在關鍵比賽的時候，洪敏暘也會有緊張的狀況，如果洪敏暘心臟可以再練強一點，會是很好的球員。

被問起洪敏暘未來投打哪邊發展會比較好，張榮勳分析，洪敏暘因為身高不高，出手角度不漂亮，往打者發展會比較好，「爆發力好、揮棒速度快，看好他以打者身分挑戰職棒」。

洪敏暘則希望繼續維持投打雙刀，「已經習慣這麼累了，太輕鬆反而不適應」，自評今天投球表現，後半段有點壓力、控球稍微不穩，還好有捕手和教練的安撫，心情有比較穩定。

洪敏暘目前高三，他表示，畢業會先讀大學，知道自己心智還不夠成熟，教練團也建議，到大學磨練2、3年，等更成熟、打出成績之後再投入中職選秀。（編輯：張雅淨）1110306