木棒聯賽三民奪亞軍很感動 打者郭俊麟表現佳

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高中棒球聯賽（木棒組）冠軍戰，三民高中7日不敵平鎮高中，拿下亞軍。總教練張榮勳點名二壘手郭俊麟（右）表現亮眼，守備上幫助球隊守住很多球，壘上有人時打擊穩定，身材條件不錯、爆發力佳，擊到球的力量很好，是陣中最穩定的打者。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年3月7日

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（中央社記者謝靜雯嘉義7日電）三民高中睽違16年再闖木棒聯賽冠軍戰，但以0比7、7局不敵平鎮高中，拿下亞軍，總教練張榮勳表示已經很感動，點名投手群和二壘手郭俊麟表現不錯，郭俊麟拿下打點王、最佳二壘手獎。

三民高中繼94學年度後再度闖進高中棒球聯賽（木棒組）冠軍戰，該年度拿下亞軍。今天與平鎮高中交手，先發投手黃子豪前4局掉2分，比賽前半段有展現壓制力，沒有讓平鎮把比數拉開，後半段氣力放盡。

黃子豪今天總計用91球投5.2局，被敲出7支安打，投出1次三振、3次四死球，失掉7分（5分責失分）、承擔敗投。

張榮勳表示，黃子豪投得不錯，打線一直沒能打下分數，氣氛比較不好，今天平鎮打下的分數，很多也是幸運安打，加上平鎮投手群實力本來就很堅強，高中生要打到這麼快的球有難度，也恭喜平鎮完成4連霸。

拿下亞軍成績、平隊史紀錄，張榮勳表示，今年本來是設定4強，球員也沒有讓教練團失望，其實打進8強就已經覺得是奢侈了，一路闖進冠軍戰，「球員們真的很努力，讓人很感動。」

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張榮勳也點名高三打者、二壘手郭俊麟表現亮眼，守備上幫助球隊守住很多球，壘上有人時打擊很穩定，身材條件不錯、爆發力佳，擊到球的力量很好，是陣中最穩定的打者，也期待他到大學之後的成長。

郭俊麟今天賽前木棒聯賽總計46打數敲出21支安打，包括1發全壘打，打擊率4成57，今天冠軍戰雖然沒有安打，但賽後打擊率還有4成29，以16分打點拿下打點獎，也拿下最佳10人二壘手獎；張榮勳看好郭俊麟未來發展，但也提到他的個性太溫和，「如果再兇一點會更好」。（編輯：張雅淨）1110307