太陽擊敗熱火戰績獨走 第一張NBA季後賽門票落袋[影]

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NBA鳳凰城太陽9日對決邁阿密熱火，缺席4場的太陽球星布克（前中）復出，率隊以111比90分擊敗熱火。（圖取自instagram.com/suns）

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國職籃NBA鳳凰城太陽今天客場對決邁阿密熱火，缺席4場的太陽球星布克復出，並率隊以111比90分擊敗熱火，除搶下這場東西區龍頭大戰的勝利外，也是首支晉級季後賽的球隊。

布克（Devin Booker）因COVID-19健康與安全協議程序缺賽復出後，為太陽拿下全場最高的23分、9助攻及8籃板，還有2次抄截和2次阻攻，也讓太陽戰績來到全聯盟最佳的53勝13敗。

布克說：「我只是想找到我的節奏，我休息了一週，感覺很好，我已經準備好要重新開始了。」

這場勝利對太陽很重要，太陽1月8日在主場以100比123分輸給熱火。

布克說：「他們來到我們的主場，把我們痛宰一頓，所以我們想在這裡證明自己的實力。」

布里吉斯（Mikal Bridges）為太陽攻下21分，來自巴哈馬的長人艾頓（Deandre Ayton）貢獻19分和10籃板。

熱火的羅賓遜（Duncan Robinson）拿下全隊最高的22分，陣中球星巴特勒（Jimmy Butler）因傷缺陣。

太陽坐穩西區龍頭寶座，領先第二名曼斐斯灰熊的勝差擴大到8.5場。

另外，「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）拿下43分、12籃板，帶領衛冕冠軍的密爾瓦基公鹿以124比115分擊敗來犯的亞特蘭大老鷹。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1110310