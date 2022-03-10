NBA太陽烈烤熱火 成首支晉級季後賽球隊[影]

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鳳凰城太陽10日靠著王牌射手布克（右）及前鋒布里吉斯，以111比90戰勝熱火，成為聯盟首支晉級季後賽的球隊。（圖取自twitter.com/NBA）

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（中央社記者龍柏安台北10日電）美國職籃NBA鳳凰城太陽賽前只差1勝，就能取得季後賽入場券，顯然沒有任何人可阻擋他們的腳步，即便是東部龍頭邁阿密熱火也一樣，太陽也成為聯盟首支晉級季後賽的球隊。

太陽今天靠著王牌射手布克（Devin Booker）攻下最高的23分，前鋒布里吉斯（Mikal Bridges）也挹注21分，客場出戰的太陽以111比90烈烤東部龍頭熱火，戰績53勝13負，繼續笑傲聯盟。

熱火本季場均得分可達109.7分，攻擊火力在聯盟排名中段，不過今天全場只拿90分，比起平均值少了近20分，太陽教頭威廉斯（Monty Williams）說：「我告訴球員，這是我看過最棒的防守。」

布克日前因為有與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒相關的問題，讓他缺席了4場比賽，他表示自己沒有任何症狀，也沒有任何問題，今天他除攻下23分外，還送出9助攻、拿下8籃板，繳出準「大三元」的成績單。

上季太陽在季後賽打進總決賽，跌破不少專家眼鏡，今年他們成為首支打進季後賽的球隊，更希望可以走得更遠，對此布克強調：「我們知道我們為了什麼努力。」

至於聖安東尼奧馬刺千勝教頭帕波維奇（Gregg Popovich）的紀錄之夜，則被多倫多暴龍「破哏」，今天暴龍客場以119比104「攔胡」馬刺，拒絕成為紀錄的助攻者。

帕波維奇賽前生涯例行賽累計勝場數達1335勝，和傳奇教練尼爾森（Don Nelson）並列史上之最，只要再拿1勝就能寫下新頁，今天錯過機會後，只能期待2天後再來挑戰。（編輯：張雅淨）1110310