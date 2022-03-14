陳冠宇5局無失分、施子謙3局好投 猿獅握手言和

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中職統一獅隊與樂天桃猿自辦熱身賽兩地開打，14日台南比賽桃猿先發投手陳冠宇投5局無失分，獅隊先發投手施子謙（圖）投3局無失分，兩隊終場6比6握手言和。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年3月14日

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）中職統一獅隊與樂天桃猿自辦熱身賽兩地開打，台南比賽桃猿先發投手陳冠宇投5局無失分，獅隊先發投手施子謙投3局無失分，兩隊終場6比6握手言和。獅隊野手施冠宇今天先發守外野，敲出1支安打。

統一獅隊與樂天桃猿隊自辦熱身賽分別在台南市立棒球場、嘉義縣立棒球場舉行，台南比賽桃猿隊派出左投陳冠宇先發，陳冠宇今天總計投5局被敲出5支安打，投出2次三振、2次四壞保送，力守不失分，最快球速146公里，展現壓制力。

獅隊先發投手施子謙今天總計投3局被敲2支安打、沒有失掉分數，4局王鏡銘接替中繼，被桃猿隊林智平敲出2分砲。

兩隊6局打完獅隊0比2落後，獅隊7局靠著潘武雄代打陽春砲追回1分，桃猿8局上有攻勢，靠著林政華三壘打先拿1分，蔡鎮宇二壘打再添1分，接著靠滾地球、接連安打串聯攻勢，單局攻下4分。

獅隊8局下追分，抓準桃猿投手群控球有狀況，林子豪率先敲出二壘打，靠著野選、接連4次保送（1次觸身球保送）擠回2分，再靠著高國慶、陳傑憲安打再拿2分，將比數追至5比6。

獅隊9局上派出劉予承後援登板，讓桃猿隊打者3上3下，最快球速151公里，獅隊9局下再起攻勢，靠著保送、安打、野手選擇、滾地球跑回追平分，兩隊終場6比6握手言和。

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獅隊外野主力林安可因為骨折動刀，確定趕不上開季，今天熱身賽也安排施冠宇守右外野、打5棒，總計敲出1支安打。施冠宇賽後接受轉播單位訪問表示，目前還在熟悉高飛球追球的感覺，要找回高中時期守外野的感覺，還有點陌生。

施冠宇表示，教練團在外野守備上也有給建議，提醒重心要維持穩定。施冠宇業餘時期也是打擊實力頗受期待的好手，進到職棒後因為甲狀腺亢進病情反覆，影響表現，他說現在會想辦法調適心情，「要有自信、不要有失落的感覺，告訴自己我可以」。（編輯：唐聲揚）1110314