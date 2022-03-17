想參加溫網嗎？英政府要梅迪維夫保證不支持蒲亭

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（中央社倫敦16日綜合外電報導）俄羅斯選手梅迪維夫（Daniil Medvedev）去年在美國網球公開賽斬獲首座大滿貫後，他若想在今年稍後參加溫布頓網球錦標賽，恐怕得跨過一些外交障礙。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，英國體育大臣賀德斯頓（Nigel Huddleston）今天在國會專責委員會一場會議中，被問到梅迪維夫能否出戰溫布頓網球賽。賀德斯頓說，可能將要求這位俄羅斯好手「保證」不支持俄國入侵鄰國烏克蘭。

賀德斯頓說：「絕不允許任何人有機會替俄羅斯搖旗吶喊。」

「我們需要一些潛在的保證，證明他們不是（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）的支持者，我們正在權衡可能需要提出哪些要求，以嘗試在這些方面得到一些保證。」

賀德斯頓說，他正在與溫布頓網球賽主辦單位全英俱樂部（AELTC）聯繫並進行討論。

CNN聯繫全英俱樂部，但未立即獲得回應。

（參前）法國網球協會（FFT）、世界女子職業網球協會（WTA）、世界職業網球協會（ATP）巡迴賽以及大滿貫（Grand Slam）賽事均允許俄羅斯及白俄羅斯球員以中立身分參賽。

梅迪維夫本月稍早受訪談到俄羅斯入侵烏克蘭一事時說：「我要傳遞的訊息向來都是一樣，我希望世界和平。」

溫布頓網球賽預計6月27日至7月10日登場。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1110317