戴資穎直落二擊敗去年冠軍奧原希望 挺進全英賽4強[影]

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生涯共3度登上全英羽球公開賽后座的世界球后戴資穎（圖）18日與上屆冠軍、日本名將奧原希望碰頭，歷經34分鐘比賽，戴資穎成功斬斷對手衛冕之路，順利晉級4強。（Badminton photo 提供）中央社記者龍柏安傳真 111年3月18日

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（中央社記者龍柏安台北18日電）生涯共3度登上全英羽球公開賽后座的世界球后戴資穎，今天遭遇上屆冠軍、日本名將奧原希望，歷經34分鐘比賽，戴資穎以21比10、21比11斬斷對手衛冕之路，順利晉級4強。

全英羽球公開賽女單8強，今天上演前後任冠軍對決，戴資穎曾在2020年第3度在全英稱后，去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，戴資穎選擇缺陣，也讓奧原希望自2016年後，再次於全英拿下冠軍。

事實上，奧原希望在去年東京奧運結束後，訓練時右腳受傷，她在去年10月動刀治療，也因此被迫缺席去年年底在西班牙舉行的世界羽球錦標賽，而全英則是她奧運後的首場國際大賽。

戴資穎生涯與世界排名第5的奧原希望13次交鋒，戴資穎以7勝略占上風，不過雙方最後一次交手已是2019年的年終總決賽，當時戴資穎以直落二橫掃對手，拿下勝利。

今天雙方再次碰頭，戴資穎首局在3比5落後下，逆勢拉出14比3攻勢，不僅一口氣扭轉戰局，比數也海放對手，讓她輕鬆以21比10拿下第一局。

首局先馳得點後，戴資穎次局火力全開，開賽就連拿7分，取得壓倒性優勢，最多曾以16比5領先，而奧原希望雖在後段奮力追趕，不過由於雙方差距懸殊，戴資穎最終以21比11拿下，斬斷對手衛冕之路。

戴資穎晉級4強後，下一輪的對手將是南韓小將安洗瑩與美國華裔球員王苑力之間的勝方。（編輯：屈享平）1110318