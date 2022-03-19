世新扳倒健行 連2季男、女籃雙進UBA冠軍賽

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110學年度UBA大專籃球聯賽男子組4強決賽19日在台北小巨蛋舉行，世新大學（圖）終場以91比82擊敗健行科大，晉級冠軍戰，也讓世新連續兩年男、女籃都晉級UBA冠軍賽。球員賽後難掩開心神情，場內慶祝。中央社記者張新偉攝 111年3月19日

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（中央社記者龍柏安台北19日電）UBA上季亞軍世新大學今天靠著奈及利亞籍外籍生伊波卡（Eboka Ifeanyi）攻下全隊最高的26分，終場91比82擊敗健行科大，隊史連2年男、女籃雙雙打進冠軍賽。

110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男、女4強決賽，今天在台北小巨蛋進行首日賽事，繼稍早世新女籃扳倒文化大學、連4季晉級冠軍賽後，世新男籃也沒漏氣，擊敗健行搭上駛往決賽的末班車。（編輯：陳政偉）1110319

110學年度UBA大專籃球聯賽男子組4強決賽19日晚間由世新大學交手健行科大，世新陣中丹尼爾（藍衣右）攻下12分18籃板，助隊奪勝晉級，20日將爭冠。中央社記者張新偉攝 111年3月19日

110學年度UBA大專籃球聯賽男子組4強決賽19日在台北小巨蛋舉行，男子組世新大學晚間以91比82擊敗健行科大，成功晉級冠軍戰，陣中伊波卡（Eboka Ifeanyi）（右2）攻下全隊最高的26分。中央社記者張新偉攝 111年3月19日

UBA大專籃球聯賽上季亞軍、世新大學男籃隊19日靠著奈及利亞籍外籍生伊波卡（Eboka Ifeanyi）（中）攻下全隊最高的26分，成功擊敗健行科大將爭冠，也是世新隊史連2年男、女籃雙雙打進冠軍賽。中央社記者張新偉攝 111年3月19日

110學年度UBA大專籃球聯賽男子組4強決賽19日在台北小巨蛋舉行，世新大學晚間以91比82擊敗健行科大，晉級冠軍戰，其中簡賀宇一共攻下13分。中央社記者張新偉攝 111年3月19日