世新教頭好忙 男、女籃雙雙打進UBA冠軍賽

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110學年度UBA大專籃球聯賽男子組4強決賽19日在台北小巨蛋舉行，世新大學（圖）終場以91比82擊敗健行科大，晉級冠軍戰，也讓世新連續兩年男、女籃都晉級UBA冠軍賽。球員賽後難掩開心神情，場內慶祝。中央社記者張新偉攝 111年3月19日

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（中央社記者龍柏安台北19日電）UBA女子組4強賽剛結束，世新大學教頭何正峰還來不及喘口氣，轉身後又得拿起戰術板，繼續執教男籃，今年他們再次締造男、女籃雙雙晉級冠軍賽的壯舉，則是他唯一的驕傲。

110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男、女4強決賽，今天在台北小巨蛋進行首日賽事，世新女籃稍早先以68比58擊敗文化大學，連4年打進冠軍賽；稍晚世新男籃也以91比82扳倒健行科大，再次闖進決賽，明晚將和衛冕軍政治大學爭冠。

一人得執教兩支球隊，何正峰透露，一天得花近10個小時在球隊上，真的有點忙，問他家庭生活怎麼辦，他笑說：「兒子已經大了，都在念大學，我老婆下班就到球場陪我。」

雖然時間多用在球隊身上，但何正峰最享受是看到球員的改變，包括如今已在台灣運彩xT1聯盟新北中信特攻打出身價的「黑豹」阿巴西，以及在WSBL女子超級籃球聯賽台元紡織最強新人林蝶，都是他的得意代表作。

何正峰強調，他灌輸球員的觀念，就是再多的個人獎，也比不上一座冠軍，因此他希望來到這支球隊的球員，可以在學生時期一圓冠軍夢。

上季世新女籃完成衛冕，男籃則不敵政大名列亞軍，本季他們捲土重來，何正峰透露：「信心指數蠻高的，今年輪到我們了。」

大四後衛李威廷也表示，政大幾乎全是去年的老班底，只要他們心態擺正、不要怯場，他相信一定可以，「拿回屬於我們的獎盃。」（編輯：陳政偉）1110319

110學年度UBA大專籃球聯賽4強決賽19日晚間最後一戰，世新大學李威廷（右）全場攻下16分，助隊終場以91比82擊敗健行科大，闖入冠軍戰。中央社記者張新偉攝 111年3月19日

110學年度UBA大專籃球聯賽女子組4強決賽19日在台北小巨蛋舉行，傍晚由世新大學（白衣）出戰文化大學（藍衣），終場由世新以68比58擊敗文大晉級，選手場內開心致意。中央社記者張新偉攝 111年3月19日