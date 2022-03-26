浪費17分領先遭尼克逆轉 熱火東部龍頭岌岌可危[影]

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NBA東部龍頭邁阿密熱火26日遭紐約尼克以111比103逆轉。其中，尼克後衛奎克利（前中）在接下來短短58秒內連拿8分。（圖取自twitter.com/nyknicks）

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（中央社記者龍柏安台北26日電）NBA美國職籃東部龍頭邁阿密熱火今天浪費第4節最多17分領先，遭紐約尼克以111比103逆轉，球隊苦吞3連敗，除此之外，東部頭號種子的位置也岌岌可危。

熱火一哥巴特勒（Jimmy Butler）今天攻下30分，勞瑞（Kyle Lowry）與阿德巴約（Bam Adebayo）雙雙挹注17分，他們在第4節開局一度以曾以90比73領先，接下來事情發生變化。

尼克後衛奎克利（Immanuel Quickley）在接下來短短58秒內連拿8分，包括飆進兩顆三分球以及兩罰俱中，再把比分追至個位數，攻下全隊最高的23分，其中光在第4節就轟下20分。

熱火屋漏偏逢連夜雨，在接下來12次出手當中有11次失手，也讓尼克成功後來居上、扭轉戰局。

熱火輸球後，苦吞3連敗，東部龍頭寶座也不再安穩，追兵密爾瓦基公鹿與費城76人勝差都只剩0.5場，波士頓「綠衫軍」塞爾蒂克也僅有1場勝差，各隊都有機會取而代之。

相較於熱火企圖「保位」，尼克則想著要如何「上位」，例行賽只剩最後8場比賽，目前排名東區11的尼克，與第10的老鷹仍有5場勝差，而要取得「附加賽」的唯一機會，就是要拉下老鷹。

奎克利說：「每一天我們都試著變得更好。」尼克總教練席柏杜（Tom Thibodeau）也認為這批球員很棒，「他們努力訓練、贏得比賽，我們希望可以越來越好。」（編輯：管中維）1110326