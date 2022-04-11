PLG國王攻城獅勇士晉級 季後賽門票剩1張

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北11日電）台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+ 在新北國王率先晉級季後賽後，新竹街口攻城獅、台北富邦勇士目前也穩拿兩席次，至於其他3隊將爭奪最後一張門票，例行賽暫居第4的夢想家擁有優勢。

P. LEAGUE+（簡稱PLG）新北國王成軍首年，戰績名列前茅，9日拿下7連勝後，戰績15勝6敗，除了穩居龍頭，還成為本季第一支晉級季後賽的隊伍。

攻城獅昨天在主場以98比91收拾富邦勇士後，收下隊史最長5連勝，兩隊戰績目前同為14勝9敗，暫時並列第2。

PLG聯盟表示，排名第5的領航猿昨天輸球後，戰績6勝16敗，例行賽還剩8場賽事，若領航猿全贏，最多14勝，而攻城獅、勇士目前同樣14勝，就算後面全敗，也因為和領航猿對戰有優勢（攻城獅4-1領航猿、勇士4-0領航猿），因此攻城獅與勇士確定取得季後賽門票。

根據PLG賽制，6隊中將取例行賽排名前4的隊伍進入季後賽，季後賽採交叉對決，先是5戰3勝制的系列賽，勝隊前進總冠軍賽，再進行7戰4勝制的比賽。

PLG季後賽在國王、攻城獅、勇士搶下門票後，僅剩最後一席，將由福爾摩沙台新夢想家、領航猿、高雄鋼鐵人3隊爭奪，而暫居第4的夢想家，目前戰績11勝9敗，領先領航猿6場勝差，在季後賽席次之爭占有上風。（編輯：屈享平）1110411