佐佐木朗希連續無安打停在17局 5局退場仍拿勝投

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日職千葉羅德海洋隊20歲投手「令和怪物」佐佐木朗希24日投完5局被敲6安失2分退場，但最後仍拿下勝投。（共同社）

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（中央社東京24日綜合外電報導）日職千葉羅德海洋隊20歲投手「令和怪物」佐佐木朗希，今天先發對戰歐力士猛牛隊，從一局下被首棒打者福田周平敲安後一路苦戰，投完5局被敲6安失2分退場，但最後仍拿下勝投。

佐佐木4月10日對戰歐力士投出日職睽違28年的完全比賽，4月17日先發出戰日本火腿隊，也連續8局未讓打者上壘，連兩場比賽總計17局未讓打者敲出安打，改寫1948年真田重藏所締造的連續16局無安打紀錄。

佐佐木時隔兩週再度對上歐力士，外界都在期待這項紀錄能再往上推升，但今天被福田一支安打終止。

日媒Sponichi Annex報導，佐佐木今天投完5局被敲6安失2分退場，雖然投出平個人紀錄的最快164公里直球，但控球不夠理想，共投出3次4壞球及2次觸身球。

佐佐木今天做客歐力士大阪主場，一局下登板就為控球所苦。他面對首名打者福田就被敲安，連續無安打被終止在17局、連續未讓打者站上壘包的紀錄也停在52人。

佐佐木雖然一局遭敲3安，但靠著隊友守備支援未失分，且羅德打線二局上得3分，一路以3比0領先到五局。佐佐木在五局下無人出局滿壘丟2分，時隔23局再度掉分，並在投完五局退場。

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羅德打線今天敲出9安得6分，終場以6比3勝歐力士，佐佐木靠著隊友火力掩護再拿一勝。佐佐木表示，雖然整場比賽是自己投得這麼辛苦，但在控球不理想的情況下總算投到5局未讓對手逆轉，「下次會努力不讓對手得分」。

日本放送協會（NHK）報導，佐佐木今天只拿下4次三振，是本季開賽以來首次未達兩位數三振。佐佐木今天投完5局共用了90球。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110424