鄭宗哲單場4安又開轟 李灝宇本季首轟出爐

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（中央社記者楊啟芳台北27日電）美職小聯盟1A台灣好手今天都開轟，海盜隊的鄭宗哲5打數敲出多達4支安打，其中敲出本季第2轟；費城人隊的李灝宇則是敲出本季首轟，總計5打數敲出3支安打，表現皆亮眼。

海盜隊1A的鄭宗哲今天先發打第1棒、擔任游擊手，1局下靠著對方失誤上壘，並利用隊友的安打跑回本壘；2局下一壘有人時，敲出安打形成一、二壘有人；4局下更是轟出右半邊陽春全壘打，5局下再敲出一壘安打；8局下敲出二壘安打，隨後盜上三壘，並靠著暴投得分。

總計鄭宗哲5打數敲出4支安打，包括本季第2轟，包辦1分打點、3得分，目前打擊率達3成05，並累積4次盜壘成功。終場海盜隊1A以9比6擊敗藍鳥隊1A。

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費城人隊1A與雙城隊1A交手的賽事，李灝宇先發打第3棒、守游擊，1局上二、三壘有人時，就敲出二壘安打，帶有2分打點，隨後發動盜壘加上對方失誤跑回本壘得分；3局上遭到三振，5局上敲出一壘安打；7局上轟出左半邊陽春全壘打，9局上擊出左外野飛球出局。

總計李灝宇5打數敲3支安打，包辦3分打點、3得分，本季首轟順利出爐，同時是職業生涯第2轟，目前打擊率2成59，有5次盜壘成功。最終費城人隊1A以7比3勝出。（編輯：張雅淨）1110427