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大谷翔平輪休 天使照贏不誤橫掃守護者

2022/4/29 12:50
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（中央社加州安那罕28日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使日籍二刀流球星大谷翔平今天未出戰，本季首度輪休，但天使表現同樣不俗，終場4比1擊敗作客的克里夫蘭守護者，4連戰橫掃對手。

天使在大谷翔平休兵且楚勞特（Mike Trout）休半天列指定打擊情況下，攻勢不如昨天猛烈，僅有6支安打，馬許（Brandon Marsh）包辦3安，但全隊充分利用機會取勝。開路先鋒沃德（Taylor Ward）貢獻2分打點，韋德（Tyler Wade）兩度跑回本壘得分。

攻勢有限仍足以取勝，因為天使投手群表現依舊給力。德梅斯（Reid Detmers）先發5局被敲2安、失1分，拿下個人本季首勝。天使牛棚再度發威，4名後援投手共投4局無失分。

天使的伊格禮夏斯（Raisel Iglesias）投第9局順利守成，本季5次救援都成功。

守護者先發投手關崔爾（Cal Quantrill）投6局被敲4安、失3分（1分責失），出現3次保送，另有4次三振，吞下敗投。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1110429

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