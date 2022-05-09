味全龍隊13人居家隔離中 符合中職標準11日起復賽

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）中職味全龍隊受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，累積有19名確診者，龍隊今天表示，密切接觸者及部分確診者已經解除隔離，目前13人尚在居隔，但已經符合復賽標準。

中華職棒味全龍隊從4月27日起陸續有隊職員COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性及PCR確診，5月4日公告確診球員18人、之後新增PCR確診1人，總計19人確診，另有6人列為密切接觸者居家隔離。

味全龍隊今天表示，目前球隊整體情況穩定，沒有再新增快篩陽性或身體不適者，原6名密切接觸者已解隔，期間沒有身體不適。

味全龍隊表示，19名確診者部分已經解除10天居家隔離，全員持續依衛生單位指引辦理，目前尚有13人在居隔中，但已符合聯盟復賽條件（隔離人數14人以下）。

味全龍隊今、明兩天沒有表定賽程，11日起將作客桃園棒球場與樂天桃猿隊進行3連戰，聯盟也已經公告，經過整體評估後，本週味全龍隊賽程將正常舉行。

味全龍隊表示，後續將依中央流行疫情指揮中心與聯盟指引，球員自主管理期間每日快篩陰性才可出門，為協助其恢復訓練，以分批、分流、分區進行安排，希望能持續強化防疫措施，並帶領球員以最佳體能狀態回到球場。

味全龍隊也提到，對於後續人員安排是否會影響二軍賽事，球團將持續與聯盟商討並配合聯盟指示後公布。（編輯：屈享平）1110509