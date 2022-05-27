周資華辱罵裁判 T1聯盟罰款5萬外加禁賽2場

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T1聯盟台中葳格太陽隊「火爆浪子」周資華（右2）26日與新北中信特攻隊季後賽系列賽第2戰，首節最後44.8秒因領到不合運動道德與技術犯規，成為T1季後賽第一個被奪權出場的球員。（台灣運彩xT1聯盟提供）

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（中央社記者龍柏安台北27日電）台灣運彩xT1聯盟季後賽昨天的台中葳格太陽與新北特攻之戰，太陽後衛周資華在首節最後44.8秒因不服判決，對裁判大聲辱罵，聯盟今天公告，周資華罰款5萬元並禁賽2場。

台中葳格太陽昨天在客場出戰新北中信特攻，在首節最後44.8秒，裁判經重播後，認定周資華有讓對手「坐飛機」的意圖，因此吹判周資華1次不合運動道德犯規。

不過周資華對於判決有些微詞，口中不停碎碎唸，因此裁判再追加1次技術犯規，依規則奪權出場。

沒想到此時周資華意外爆走，快步衝上裁判面前用力鼓掌，還大聲辱罵髒話，雖然隊員們將他拉開，沒有造成肢體衝突，不過聯盟今天召開重大事件決策委員會，會後也公告懲處結果。

聯盟公告指出，周資華的行為已嚴重傷害聯盟形象並危及裁判人身安全，將依照賽務規章處以新台幣5萬元罰款並禁賽2場，這也代表周資華無法在明天季後賽首輪的生死戰中出賽。

聯盟另強調，罰款未來將作為公益基金，於球季結束後用於協助基層籃球發展。（編輯：屈享平）1110527