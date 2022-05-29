休閒信託女子高球賽 蔡佩穎並列亞軍

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（中央社記者黃巧雯台北29日電）台灣旅日高球好手蔡佩穎今天在休閒信託女子高球賽最終輪，前、後9洞表現有落差，單日揮出71桿，4輪合計273桿，與日巡賽第2冠擦身而過，以並列第2作收。

現年31歲的蔡佩穎今年1月在台灣參加日立慈善盃女子菁英賽奪冠後，3月在明治安田生命橫濱輪胎女子賽封后，實現日巡賽生涯首座冠軍的夢想。

日本女子職業高爾夫巡迴賽（JLPGA）休閒信託女子高球賽，總獎金1億日圓（約新台幣2345萬元）今天在日本山梨縣的楓之谷高爾夫俱樂部（Maple Point Golf Club）展開最終輪賽事，台灣選手蔡佩穎、盧曉晴都有參賽，其中盧曉晴曾在2015年完成賽事衛冕。

蔡佩穎前3輪分別揮出66桿、71桿、65桿，且合計僅吞下1柏忌，今天賽前以2桿之差落後領先的日本女將小祝櫻（Sakura Koiwai），有機會挑戰日巡賽第2冠。

蔡佩穎今天最終輪從第1洞出發，前5洞就進帳3鳥，迎頭趕上領先者，儘管在第6洞吞下柏忌，但隨即在第7洞捕鳥止血，但轉場後在第11、18洞領到柏忌，以71桿繳卡，4輪總桿數以低於標準15桿的273桿，並列第2。

小祝櫻今天抓下2鳥、吞1柏忌，打出71桿，4輪合計以低於標準17桿的271桿，以2桿優勢，勇奪本季首冠，帶走冠軍獎金1800萬日圓（約新台幣422.1萬元）。

其他台將表現部分，盧曉晴今天進帳3鳥，但也苦吞2柏忌，打出71桿，4輪以合計278桿，並列第17。（編輯：張雅淨）1110529