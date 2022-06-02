胡瓏貿猛轟38分 T1海神再勝太陽冠軍賽聽牌

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（中央社記者龍柏安台北2日電）T1高雄全家海神本土前鋒胡瓏貿今天攻下全場最高的38分，靠著他火力放送，全場最多領先32分，終場以112比82擊敗台中葳格太陽，距隊史首冠只剩最後一步。

台灣運彩xT1聯盟5戰3勝制總冠軍賽第2戰，由聯盟龍頭高雄全家海神在主場鳳山體育館，迎戰戰績排名第2的台中葳格太陽，首戰率先開胡的海神，今天在自家再下一城取得2比0聽牌優勢，最快週六（4日）就能登頂封王。

太陽在系列賽首役讓王牌洋將桑尼（Sani Sakakini）休兵養傷，他今天重返火線，不過準心似乎還未調整到位，僅攻下19分、10籃板，加上球隊開局暖機稍慢，首節就被對手打出33比15攻勢陷入落後。

開賽狀況超夯的海神乘勝追擊，第2節開賽不到2分鐘，胡瓏貿兩罰俱中，已將領先擴大至20分大關。

胡瓏貿在首役攻下全隊最高的26分，並在最後0.7秒飆進致勝超前三分球，今天延續火燙手感，上半場累計14投9中，包括三分球6投中4，攻下最高的23分，也幫助球隊半場打完以59比44取得領先。

下半場海神火力絲毫沒有降溫，靠著超過6成團隊命中率護航，單節又攻下30分，也重新把差距拉開至20分以上。

太陽首役在前3節打完落後17分劣勢下，仍成功後來居上，今天海神沒讓這樣的戲碼重複上演，第4節領先甚至超過30分大關，最終順利拿下勝利。（編輯：管中維）1110602