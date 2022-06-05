PLG朱雲豪得24分 攻城獅勝國王季後賽先聽牌

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（中央社記者黃巧雯台北5日電）P. LEAGUE+新竹街口攻城獅今天靠著小將朱雲豪單場投進6顆三分球、得24分，搭配上辛巴的得分、籃板「雙20」，最終就以99比91擊敗新北國王，季後賽以2比0聽牌。

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+例行賽龍頭攻城獅季後賽出戰排名第4的新北國王，攻城獅在5戰3勝制季後賽拔得頭籌後，兩隊今天在新竹縣體育館繼續交手，國王調整洋將組合，由湯瑪士（Thomas Welsh）改搭配洋將牧倫斯（Byron Mullens），以雙塔組合迎戰辛巴（Singh Bhullar）。

開賽後，國王先發五虎輪番得分，尤其是今天先發上陣的洪楷傑開賽就連續進球，加上雙塔在禁區的防守嚇阻，國王打出一波19比3的攻勢，但攻城獅隨即靠著加強防守止血，且打出一波15比4的反擊，加上前一場建功的隊長李家瑞在該節最後1分鐘靠著三分球加上灌籃連得5分，首節打完攻城獅追到24比27。

剛拿下5月MVP（最有價值球員）的攻城獅洋將法獅（Nick Faust）第2節手感加溫、連得5分，加上辛巴籃下強攻得手，攻城獅反倒以1分之差反超，儘管辛巴隨後吞下個人第3犯下場，但朱雲豪連續在三分線外開砲，單節個人命中3顆三分球，上半場打完攻城獅反倒取得55比51領先。

下半場朱雲豪持續開火，先是單打楊敬敏得分，隨後又投進三分球，攻城獅第3節在朱雲豪助拳下，一度將領先差距擴大到15分，不過國王隨後也回敬一波8比0的攻勢止血，前3節打完攻城獅以76比69領先。

第4節國王排出李愷諺搭配洪志善的雙衛組合，開節後連得5分，搭配上洪楷傑的三分球，國王一度追到1分差距，但攻城獅在林宜輝投進三分球後，又打出一波7比0攻勢。

儘管國王牧倫斯連續製造辛巴2次犯規，讓辛巴個人犯規累積到5次後，又投進一記三分球止血，但接下來國王連續發生失誤，加上朱雲豪與高國豪連續投進三分球，擴大領先差距，最終攻城獅就以8分差帶走比賽勝利，季後賽以2比0搶先聽牌，距離總冠軍戰門票只差1勝。

攻城獅此役3人得分達20分以上，朱雲豪表現亮眼，繳出24分、3籃板，辛巴進帳21分、23籃板，法獅同樣貢獻21分。

國王隊以湯瑪士表現最佳，拿下22分、27籃板，牧倫斯斬獲22分、12籃板、4助攻，楊敬敏手感不佳，全場21投4中，拿下16分，未能幫助國王在季後賽扳回一城。（編輯：戴光育）1110605