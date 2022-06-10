大谷翔平7局好投又揮兩分砲 天使終止14連敗[影]

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剛吞下隊史最長14連敗的天使，9日在大谷翔平投7局失1分、並揮出超前比數的兩分砲帶領下，以5比2擊退紅襪。（共同社）

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（中央社洛杉磯9日綜合外電報導）剛吞下隊史最長14連敗的天使，今天在大谷翔平投7局失1分、並揮出超前比數的兩分砲帶領下，以5比2擊退紅襪，終於中止連敗命運，致勝關鍵大谷翔平則收下個人本季第4勝。

在今天的比賽之前，美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使吞下14連敗，打破隊史最長連敗紀錄，他們今天持續在主場迎戰波士頓紅襪。

天使日籍「二刀流」好手大谷翔平，此役擔任球隊先發投手，並打先發第2棒。

比賽前4局，雙方0比0僵持，5局上半紅襪靠高飛犧牲打先馳得點，以1比0領先。但下個半局，大谷翔平立刻把丟掉的分數自己打回來。

影片來源：MLB

5下1出局後，天使的拉加雷斯（Juan Lagares）敲出安打上壘，下一棒的大谷翔平面對紅襪先發投手皮維塔（Nick Pivetta）一記92.1英里的四縫線速球，一棒將球轟出中外野全壘打牆，天使靠他這支兩分砲，以2比1超前。

天使6下攻勢再起，1出局後連兩名打者靠保送上壘，紅襪換上澤村拓一後援，他在兩出局後，一記95.5英里偏高的四縫線速球，被維拉斯奎茲（Andrew Velazquez）揮成中右外野方向的3分砲，讓天使將領先擴大到5比1。

8上大谷翔平未再續投，紅襪靠維杜格（Alex Verdugo）帶有打點的安打追回1分，但之後紅襪未再有得分進帳，天使收下近期得來不易的寶貴勝利。

大谷翔平今天雖被三振兩次，但5下開轟，成為球隊獲勝關鍵。此役他有4打數2安打、2分打點的成績，目前打擊率2成47。他今天用97球投了7局，有6次三振、2個保送，被擊出4支安打，丟掉1分自責分，目前的防禦率是3.64。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110610