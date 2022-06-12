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周天成不敵安賽龍 印尼羽球大師賽屈居亞軍

2022/6/12 14:50（6/12 15:18 更新）
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台灣羽球一哥周天成12日在印尼羽球大師賽男單決賽不敵丹麥球王安賽龍，屈居亞軍。（中央社檔案照片）
台灣羽球一哥周天成12日在印尼羽球大師賽男單決賽不敵丹麥球王安賽龍，屈居亞軍。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北12日電）台灣羽球一哥周天成歷經連3場3局大戰後，今天印尼羽球大師賽男單決賽與丹麥球王安賽龍交手，周天成未能突圍，以10比21、12比21落敗，無緣本季首冠。

在印尼雅加達舉行的印尼羽球大師賽，屬於世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級500系列，世界排名第4的周天成本季首度闖進決賽，但距離他前一次奪冠已是2019年9月的台北公開賽，最近一次闖進決賽則是去年10月法國公開賽，當時不敵日本好手常山幹太，以亞軍作收。

周天成近3場比賽都激戰3局才脫困，包括昨天與羽球世錦賽金牌、新加坡好手駱建佑的4強賽，今天決賽對手為丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen），目前排名世界第一，安賽龍去年東京奧運拿下男單金牌，今年先後在全英羽球公開賽、歐洲羽球錦標賽封王。

不過，雙方生涯16次交手，周天成僅拿下2勝，近期對戰5連敗，周天成前一次贏球已是2019年年終賽小組賽。

周天成今天首局發揮不佳，加上非壓迫性失誤過多，反觀安賽龍展現強勢打法，加上防守到位，開局就拉出一波9比2攻勢，安賽龍在20比8領先情況下，周天成靠著殺球和對手回擊出界，連續化解局點，但未能扭轉局面，首局以10比21棄守。

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周天成次局重新調整節奏，趁著安賽龍頻頻擊出界外，周天成從一開始落後4分，一度以8比7反超，而在兩人分數拉鋸之際，場邊還不時傳來為周天成加油的聲音。

周天成、安賽龍隨後數度展開多拍來回，安賽龍逐漸占據上風，以15比9反超，周天成苦追未果，最終以12比21輸球，以亞軍作收，接下來將為6月14日開打的超級1000系列的印尼公開賽做準備。（編輯：張雅淨）1110612

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