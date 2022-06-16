伯明罕8強上演姊妹內戰 詹詠然拍退妹妹進4強

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（中央社記者龍柏安台北16日電）台灣網球雙打姊妹花詹詠然與詹皓晴，今天在伯明罕網賽女雙8強上演姊妹對決，詹詠然與澳洲搭檔史托蘇兒歷經3盤大戰，以2比1淘汰詹皓晴與日本拍檔青山修子，挺進4強。

在英國伯明罕舉行的伯明罕菁英賽，是項草地賽事，也是6月底大滿貫賽溫布頓網球錦標賽前的暖身賽，詹詠然與詹皓晴各自闖關，姊妹倆在8強提前會師，老姐詹詠然與史托蘇兒（Samantha Stosur）技高一籌，以6比4、3比6、10比7險勝詹皓晴與青山修子的「台日組合」，驚險晉級。

事實上，姊妹對決的好戲，原在上週諾丁漢網賽就有機會上映，可惜詹詠然與史托蘇兒在8強提前落馬，姊妹倆的戰爭則延後在伯明罕上演。

今天開賽詹詠然與史托蘇兒的「台澳聯軍」迅速進入狀況，先以3比1優勢開局，雖然詹皓晴與青山修子的「台日組合」在第8局打完追成4比4，不過關鍵第10局「台澳組合」再次成功破發，以6比4率先拿下。

次盤「台澳聯軍」又以3比1亮麗開局，不過這回老妹詹皓晴與青山修子沒有束手就擒，接下來兩人一口氣連拿5局，反倒以6比3扳回一成，雙方也以1比1打平。

決勝盤超級搶10，「台澳聯軍」手下不留情，早早拉出7比2大幅領先優勢，最終也成功擋下詹皓晴與青山修子的反撲，以10比7收下勝利。（編輯：謝雅竹）1110616