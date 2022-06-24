國王楊敬敏獲年度MVP 攻城獅辛巴摘年度洋將

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PLG聯盟24日公布年度個人獎項首獎，本季轉戰新北國王的楊敬敏獲選年度MVP。（中央社檔案照片）

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（中央社記者龍柏安台北24日電）PLG聯盟今天公布年度個人獎項首獎，本季高居聯盟本土得分排行榜之首的新北國王「禁衛軍士官長」楊敬敏，獲選年度MVP，而新竹街口攻城獅洋將辛巴則獲年度洋將殊榮。

P. LEAGUE+聯盟今天持續公布本季各項個人獎項名單，本季轉戰新北國王的楊敬敏，場均不僅可繳出21.2分，在聯盟名列第5、本土高居第1，且率領新成軍的國王，在第1個球季就成功闖進季後賽，成為聯盟裡的新銳勁旅。

楊敬敏除是聯盟當中，唯一本土場均突破20分大關的球員，今年3月13日出戰高雄鋼鐵人，更是轟下最高的39分，也追平聯盟本土單場最高得分紀錄，完全看不出來他已是名38歲的資深老將。

在年度MVP選票方面，楊敬敏也海放其他競爭者，總計29張選票當中，他就拿下27張最高分，也讓他輕鬆獲選PLG第2季年度MVP。

攻城獅洋將辛巴（Sim Bhullar）今年在攻守兩端都展現強大宰制力，場均可繳出26.3分與20.8籃板，也是聯盟得分、籃板雙冠王，攻城獅禁區在他護航下，本季戰績起飛，從上季的聯盟墊底搖身一變，成為例行賽龍頭的王者。

如今辛巴再將年度最佳洋將頭銜，寫入本季個人榮譽簿裡，只差一個最棒的結尾，就是率隊奪得隊史首座總冠軍。

而聯盟第1隊成員囊括年度MVP得主楊敬敏與年度洋將辛巴，搭配鋼鐵人頭牌射手呂政儒、國王鐵壁控衛李愷諺以及年度新人王得主陳又瑋。

至於年度第2隊成員，則由年度防守球員、新北國王洋將湯瑪士（Thomas Welsh）領銜，搭配台北富邦勇士招牌球星林志傑、福爾摩沙台新夢想家的錢肯尼，桃園領航猿的盧峻翔與攻城獅後衛高國豪。（編輯：陳政偉）1110624

新竹街口攻城獅洋將辛巴（中）獲年度洋將殊榮。（中央社檔案照片）