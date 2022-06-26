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古林睿煬強勢進攻好球帶 對猿先發飆156公里搶勝

2022/6/26 22:39
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（中央社記者謝靜雯桃園26日電）中職統一獅隊投手古林睿煬上一場先發表現不理想，今天強勢進攻好球帶，本季首度對樂天桃猿隊先發，6局無失分飆速156公里，率隊拿勝，也謝謝「爺爺」高國慶火力支援。

中華職棒統一獅隊投手古林睿煬上一場先發出賽表現不理想，對中信兄弟先發投4局失掉5分責失分、承擔敗投，今天與樂天桃猿隊交手找回水準。

古林睿煬今天用96球投6局，僅被敲出5支安打，投出4次三振、2次保送，無失分，好投壓制幫助球隊拿下勝利，也拿下個人本季第5勝，目前5勝與樂天桃猿隊黃子鵬、中信兄弟洋投德保拉、泰迪、隊友胡智為、勝投數並列，5勝是目前為止本季土投最多勝。

古林睿煬表示，上一場先發控球出現蠻多問題的，本季首度對樂天桃猿隊先發，沒有特別做什麼，但有稍微看一下桃猿隊的比賽影片，觀察一下打者的近況和攻擊習性，「想辦法進攻好球帶」。

面對桃猿隊陣中強打者林立、朱育賢，古林睿煬表示，心態上不會追求要三振他們，把球丟進好球帶、壓迫他們，讓守備幫忙。

古林睿煬今天先發出賽，火力支援，團隊敲出20支安打，為本季聯盟新高紀錄，43歲老將高國慶單場4安，古林睿煬笑說：「爺爺回春啦！」也笑說這樣夠了，如果再打更多，年輕人就不知道要怎麼辦了。（編輯：李亨山）1110626

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