台北羽球公開賽7月登場 卡司近年之最

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（中央社記者龍柏安台北29日電）因疫情因素停辦兩年的台北羽球公開賽，將於7月19日起在台北和平籃球館復辦，今年本土卡司堪稱近年最強，包括東京奧運銀牌女將戴資穎、羽球一哥周天成都有報名參賽。

總獎金50萬美元（約新台幣1483萬元）的台北羽球公開賽，是世界羽球巡迴賽超級300系列賽事，緊接在新加坡羽球公開賽之後，今天中華民國羽球協會舉辦賽事啟動記者會，也宣布這項台灣羽球盛事在暑假期間將再次回歸。

本季已拿下泰國與印尼公開賽兩座冠軍的戴資穎，目前人在馬來西亞參賽，而她上一次在台北羽球公開賽亮相，已得回溯至2018年，今年她已完成報名手續，只要身體狀況允許，將可望再次參賽。

由於戴資穎自印尼公開賽起，將在6週內參加5場比賽，對身體的負擔不小，加上8月又將出征世界羽球錦標賽，戴資穎的父親戴楠凱透露，將會依戴資穎打完新加坡公開賽後的狀況再做最後決定。

今年台北公開賽除本土卡司亮眼，還吸引共27個國家、290名選手參賽，中華羽協理事長張國祚也點名包括女子世界排名第12的加拿大華裔女將李文珊將來台，比賽精彩可期。

主辦單位透露，台北公開賽在6月20日開賣的1500份套票，當天就已銷售一空，不過7月1日中午起單日票也將開賣，想進場看球的粉絲恐得手刀搶票。（編輯：張雅淨）1110629