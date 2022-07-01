詹皓晴、青山修子再闖關 溫網女雙挺進16強

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（中央社記者龍柏安台北1日電）揮別法網首輪出局的不如意，詹皓晴與日本搭檔青山修子在溫布頓網球錦標賽大顯神威，兩人今天以6比1、6比4輕取持外卡的地主英國組合拜恩絲與路絲登，順利挺進16強。

2022溫布頓網球錦標賽本週在英國開打，這也是網壇年度4大滿貫賽當中唯一的草地賽事，台灣雙打好手詹皓晴與日本女將青山修子名列女雙第8種子，兩人聯手連過2關，率先晉級第3輪。

詹皓晴與青山修子今年從3月邁阿密女網賽開始「合拍」，並聯手征戰大滿貫賽其中之一的法國網球公開賽，可惜兩人首役意外止步。

法網結束後，兩人連續參加諾丁漢、伯明罕與伊斯特本3站草地賽事暖身，在溫布頓展現成果，首役先以直落二橫掃中國組合王曦雨、鄭欽文，今天再掃下英國組合拜恩絲（Naiktha Bains）與路絲登（Maia Lumsden），順利闖關。

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詹皓晴與青山修子的「台日聯軍」，今天開局表現神勇，連續攻破對手2個發球局、一口氣連下5局，早早拉開差距，以6比1懸殊差距拿下首盤。

首盤被打得毫無招架之力的英國組合，次盤開始全力反攻，前4局雙方以2比2打平，此時「台日聯軍」再次發威突破僵局，連破對手2個發球局、一口氣連拿3局，取得5比2大幅領先，也提前奠定勝基，最終以6比4淘汰對手，順利闖進第3輪。（編輯：吳協昌）1110701