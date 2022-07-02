太空人哈維耶先發飆14K 大谷翔平本季第18轟無用

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（中央社休士頓1日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人投手哈維耶（Cristian Javier）今天先發7局飆14K創生涯新高，助球隊終場8比1擊敗洛杉磯天使，天使球星大谷翔平本季第18轟徒淪空響。

大谷翔平1局上在2出局2好3壞時敲出陽春砲，將哈維耶的滑球轟上右外野觀眾席，助天使先馳得點。不過，哈維耶隨後封鎖天使打線，最終以99球主投7局，只被擊出這支安打，飆出生涯新高的單場14次三振，無保送。

25歲的哈維耶成為太空人隊史第4位連續先發飆出13K（含）以上的投手。

哈維耶上一場先發（6月25日）出戰紐約洋基，狂賞13次三振，只出現1次保送，成為自柯爾（Gerrit Cole）2019年9月連續先發投出至少13K以來、首位先發飆出13K的太空人投手。

隊友古利爾（Yuli Gurriel）和麥爾斯（Jake Meyers）2局下分別從天使右投羅倫森（Michael Lorenzen）手中敲出陽春砲；太空人在3局下又灌進6分，包括麥考米克（Chas McCormick）轟出2分砲。

雙方之後都沒有再拿下分數，太空人終場以8比1勝出。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1110702