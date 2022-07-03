林立本季第8轟出爐 桃猿擊敗兄弟

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（中央社記者黃巧雯台北3日電）中華職棒樂天桃猿林立暫居聯盟打點王和全壘打王，今天出戰中信兄弟手感依舊火熱，首打席敲出個人本季第8轟，且單場2安打，加上洋投狂威投6.1局失2分，最終以9比3獲勝。

樂天桃猿在上半季爭冠關鍵期苦吞2連敗，賽前與排名第2的統一獅僅剩1.5場勝差，今天作客台中洲際棒球場與兄弟交手。

桃猿隊今天調整打線，由林立擔任開路先鋒，首局就從兄弟洋投泰迪（Teddy Stankiewicz）手中敲出陽春砲，而中職史上共出現34支首局首打席首球全壘打，共有24名選手曾辦到，而林立個人就包辦3次，成晉隨後揮出二壘安打，而陳俊秀擊出內野滾地球，送回桃猿隊第2分。

桃猿隊3局上再度展開攻勢，靠著安打、保送攻占得點圈，廖健富高飛犧牲打、陳俊秀安打，將比分拉開至4比0；第7局嚴宏鈞、陳晨威、林立、成晉連續4支安打，再添3分。

兄弟前6局僅敲出3支零星安打，7局下展開反攻，黃鈞聲在1出局，一、二壘有人情況下敲安，以及江坤宇內野滾地球，幫助球隊追成2比7。

不過，桃猿隊攻勢並未停歇，9局上再追加2分，儘管兄弟9局下靠著桃猿隊失誤追回1分，但桃猿隊最終仍以9比3帶走勝利。

桃猿隊洋投狂威（Dylan Covey）此役先發6.1局失2分，被敲6安，投出4次保送，另有3次三振，摘下個人本季第7勝，目前勝投數與中信兄弟隊洋投象魔力（Shawn Morimando）並列領先。

林立此役5打數2安打，本季第8轟也在今天出爐，在全壘打排行榜繼續獨占排頭，且單場進帳3打點，賽後獲選單場MVP。（編輯：李錫璋）1110703