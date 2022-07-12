味全龍布里悍優質先發奪勝 獅隊派2野手投球

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（中央社記者黃巧雯台北12日電）中華職棒味全龍今天靠著洋投布里悍投8.1局失2分，加上打線有所發揮，早早就拉開差距，獅隊8局下派出野手高國慶、潘傑楷輪流登板投球，仍未能扭轉戰局，龍隊以11比3勝出。

中職樂天桃猿在拿下上半季冠軍後，中職各隊繼續進行上半季剩餘賽程，味全龍今天在主場天母棒球場與統一獅交手。

統一獅洋投柯瑞（Keury Mella）前2局的表現和第3局判若兩人，前2局只讓龍隊靠著1次保送上壘，2局下更連飆3次三振，但3局下卻遭到龍隊打線狙擊，龍隊從第8棒蔣少宏開始，連續擊出6支安打，搶下4分，柯瑞僅投2.1局失4分就退場休息。

獅隊緊急派出施子謙登板，在化解危機後，第4局又出現亂流，龍隊靠著蔣少宏、張政禹連續安打，加上李凱威高飛犧牲打，再進帳2分。而味全龍攻勢並未停歇，5局下再追加2分，取得8比0大幅領先。

獅隊前7局動用5名投手後，第8局在0比8落後時，換上野手高國慶登板，高國慶以43歲279天之姿，成為中職第2年長出賽的投手，這也是他連續4年登上投手丘，投0.2局失3分，被敲出2支安打，送出1保送。

獅隊隨後再派野手潘傑楷「代班」投手救火，這也是潘傑楷中職生涯首次以投手身分出賽，先被龍隊打者劉基鴻敲安後，再讓張祐銘擊出內野滾地球出局，潘傑楷初登板投0.1局無失分。

儘管獅隊9局上追回3分，但未能逆轉，龍隊最終以11比3大勝，味全龍洋投布里悍（Jake Brigham）先發8.1局失2分，被敲出7支安打，送出5次三振，本季第6勝到手。（編輯：張雅淨）1110712