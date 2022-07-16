徐若熙確定動刀復健1年以上 發文訴心情「過往表現對得起自己」

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（中央社網站16日電）中華職棒味全龍投手徐若熙確定將進行Tommy John韌帶重建手術，他今天凌晨在Instagram發文表示，身為運動員沒有人想要受傷，接下來12至14個月將會努力復健治療，對於被酸「玻璃」也會努力改進。

徐若熙 徐若熙小檔案 生日：2000年11月1日

右投右打

身高180公分／體重76公斤

經歷：桃園市大勇國小少棒隊、桃園市立新明國中青少棒隊、桃園市立平鎮高中青棒隊、味全龍2019年選秀第一輪入選

中華職棒初登場：2021年3月17日 看更多 關閉 去年球季出賽20場（先發19場），戰績3勝7敗，防禦率3.11，奪三振98次，在生涯初登板面對中信兄弟3.2局投球就投出11K，展現新生代王牌投手架式。

不過今年開季前徐若熙感覺手肘不適，韌帶有輕微撕裂傷，經過3次高濃度血小板血漿（PRP）注射治療，情況仍時好時壞。

徐若熙說，自己不是因為用力催球速而受傷，「我可以很理直氣壯地說，我每一次的出賽都是把我最好的一面展現給進場的大家看，我也很對得起我自己在場上的表現。」

對於網友酸他容易受傷是「玻璃」，徐若熙表示，無論是鼓勵或批評他都接受，接下來將面對Tommy John韌帶重建手術，之後12至14個月也會努力復健、治療、強化，「期待盡早跟大家在球場上見面」。（編輯：林廷軍）1110716