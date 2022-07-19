日媒：花滑明星羽生結弦可能宣布退役

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（中央社東京19日綜合外電報導）曾奪下2枚奧運金牌的日本花式滑冰明星羽生結弦今天下午將舉行記者會「表明決心」，日本媒體報導，他可能將宣布退役，不再出賽。

羽生結弦於2014年索契冬奧、2018年平昌冬奧抱走男子花滑金牌，他原想在今年2月北京冬奧奪下第3金，最終只得到第4名。

羽生的經紀公司昨天預告，現年27歲的羽生將於東京時間今天下午5時（台灣時間下午4時）舉行記者會「表明決心」。

羽生在2018年平昌冬奧帶傷上陣，靠止痛藥暫時忘卻右腳踝傷，成為逾半世紀以來在花滑男單項目連霸第一人，被譽為花滑界的傳奇人物。自北京一役之後，外界一直好奇他的未來動向。

羽生在北京冬奧賽前承諾要完成從未有人在正式賽事成功落冰的4周半跳（4A）。他在賽中那一跳雖然跌倒，仍獲判定為旋轉角度不足的4A，為國際滑冰總會（ISU）首次在國際大賽上判定的4A。

羽生之後在記者會上說，他練習時傷了腳踝，傷勢比原本預料還嚴重；他當時沒有詳述未來計畫，僅說他雖然仍希望挑戰4A，但也覺得他的4A已經「完成」了。

日本媒體提到，羽生很可能會宣布退役，不再參加大型賽事，也可能宣布轉為職業花滑運動員。

術語「職業」在花式滑冰中，指的並不是技術等級而是競技狀態；參加最高等級國際賽事的花式滑冰運動員並非「職業運動員」，而被稱作「業餘」運動員。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1110719