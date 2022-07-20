更多編輯台推薦新聞：
書評／國際政治理論與喪屍 亦莊亦諧讓你邊發笑邊思考
文化

書評／國際政治理論與喪屍 亦莊亦諧讓你邊發笑邊思考

大谷翔平難忘7年前來台：很多死忠球迷 留下很棒回憶
運動

大谷翔平難忘7年前來台：很多死忠球迷 留下很棒回憶

太平山翠峰湖環山步道低於25分貝 獲授證全球首條寧靜步道
生活

太平山翠峰湖環山步道低於25分貝 獲授證全球首條寧靜步道

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
MLB
新聞專題
MLB1/300
首頁 / 運動

美聯轟「背靠背」全壘打逆轉 MLB明星賽9連勝

2022/7/20 12:19（7/20 13:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美聯明星隊的洋基球星史丹頓（前）19日敲出特大號全壘打追平比數，賽後獲選最有價值球員。（美聯社）
美聯明星隊的洋基球星史丹頓（前）19日敲出特大號全壘打追平比數，賽後獲選最有價值球員。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰洛杉磯19日專電）美國職棒明星賽在洛杉磯舉行，美聯明星隊靠著4局史丹頓、巴克斯頓的「背靠背」連兩打席全壘打，以3比2獲勝。明星賽連9屆由美聯獲勝。

美聯明星隊一開賽落後，到第4局逆轉，敲出特大號全壘打追平比數的洋基球星史丹頓（Giancarlo Stanton）賽後獲選最有價值球員（MVP）。

有「仲夏夜球宴」之稱，一年一度大聯盟明星賽隔42年回到道奇球場。這個球季正逢道奇球場啟用60年紀念，這座球場在球迷心中有「地球上的藍色天堂」之稱。

球賽開打之前，影星丹佐華盛頓（Denzel Washington）主持儀式，率領全體明星球員向大聯盟史上首名黑人球員、已故傳奇球星傑基羅賓遜（Jackie Robinson）致敬。

賽前演唱加拿大、美國國歌，外野草皮上展開巨幅美國國旗。國歌尾聲，兩架F-22s及一架F-16戰鬥機低空飛過球場，引擎聲震撼全場5萬多名球迷。

比賽一開始就上演精彩戲碼。代表國家聯盟的道奇王牌投手柯蕭（Clayton Kershaw）對決美國聯盟第1棒「二刀流」大谷翔平。大谷翔平扮演開路先鋒角色，從柯蕭手中敲出一壘安打站上壘包。

不過大谷翔平在壘包上沒待多久，柯蕭藉著左投優勢，察覺大谷翔平在一壘不安分，突然牽制一壘。大谷翔平儘管撲倒在地，仍然遭到觸殺。

柯蕭巧妙牽制解決壘包上的大谷翔平，獲得主場球迷歡呼，他投完1局沒有失分退場。大谷翔平今天總共2次打擊，除了1局上安打外，3局獲得四壞保送。

2022年美國職棒大聯盟明星賽在洛杉磯道奇球場舉行，效力洛杉磯天使隊的大谷翔平（圖）擔任美國聯盟明星隊第一棒。圖為大谷翔平賽前練習。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年7月20日
2022年美國職棒大聯盟明星賽在洛杉磯道奇球場舉行，效力洛杉磯天使隊的大谷翔平（圖）擔任美國聯盟明星隊第一棒。圖為大谷翔平賽前練習。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年7月20日
2022年美國職棒大聯盟明星賽在洛杉磯道奇球場舉行，地主隊的外野手貝茲（Mookie Betts）第1局敲出安打，為國家聯盟明星隊攻下全場第1分。圖為貝茲賽前練習。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年7月20日
2022年美國職棒大聯盟明星賽在洛杉磯道奇球場舉行，地主隊的外野手貝茲（Mookie Betts）第1局敲出安打，為國家聯盟明星隊攻下全場第1分。圖為貝茲賽前練習。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年7月20日

1局下，國聯明星隊第一棒阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）發動攻勢，打出左外野邊線二壘安打，在貝茲（Mookie Betts）一壘安打護送下，攻下全場第一分，國聯1比0領先美聯。

國聯兩人出局之後又有攻勢，高史密特（Paul Goldschmidt）敲出全壘打，棒打美聯先發投手、光芒王牌左投麥克納漢（Shane McClanahan），比數拉大為2比0。

0比2落後的美聯明星隊在4局上反攻，拉米雷斯（Jose Ramirez）安打上壘後，洋基怪力男史丹頓（Giancarlo Stanton）敲出全壘打，分數形成2比2平手。

下一棒巴克斯頓（Byron Buxton）「背靠背」（back-to-back）開轟，意指連2棒打者敲出全壘打，美聯明星隊3比2超前。挨轟失分的苦主是主場道奇隊投手岡索林（Tony Gonsolin）。

史丹頓的這一轟，擊球初速達111.7英里，距離為457英尺。這是明星賽自2015年使用Statcast測量科技以來，明星賽打得最強勁的一球。

影片來源：MLB
2022年美國職棒大聯盟明星賽，效力紐約洋基隊的「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）在4局上敲出全壘打，幫助美聯明星隊追平比數。圖為史丹頓賽前練習。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年7月20日
2022年美國職棒大聯盟明星賽，效力紐約洋基隊的「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）在4局上敲出全壘打，幫助美聯明星隊追平比數。圖為史丹頓賽前練習。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年7月20日

這是明星賽史上第7次出現背靠背全壘打，上一次發生在2018年明星賽，當時同樣效力太空人隊的布萊格曼（Alex Bregman）與斯普林格（George Springer）接力開轟，投手也是道奇投手。

代表國聯明星隊的普侯斯（Albert Pujols）4局下代打，擊出左外野高飛球出局。今年他以42歲高齡參加明星賽，據推測這可能是他生涯最後一個的明星賽打席。

普侯斯與39歲的卡布瑞拉（Miguel Cabrera）兩人是大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）在這次明星賽特別選出的資深老將名額，分別代表國聯、美聯明星隊。兩人都是代打上場，沒有安打。

美聯以3比2的比數一路從第4局領先到第9局，9局下國聯最後反攻，美聯派出守護者後援投手克拉塞（Emmanuel Clase）把關，他飆出時速100英里的快速球，連續三振國聯3名打者，為美聯守住勝利。（編輯：高照芬）1110720

2022年美國職棒大聯盟明星賽在洛杉磯道奇球場舉行，效力洛杉磯天使隊的日本球星大谷翔平擔任美國聯盟明星隊第1棒指定打擊。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年7月20日
2022年美國職棒大聯盟明星賽在洛杉磯道奇球場舉行，效力洛杉磯天使隊的日本球星大谷翔平擔任美國聯盟明星隊第1棒指定打擊。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年7月20日
39歲的大聯盟球星卡布瑞拉（Miguel Cabrera）（右）在明星賽前的打擊練習，與28歲的大谷翔平（左）交談。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年7月20日
39歲的大聯盟球星卡布瑞拉（Miguel Cabrera）（右）在明星賽前的打擊練習，與28歲的大谷翔平（左）交談。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年7月20日
2022年美國職棒大聯盟明星賽在洛杉磯道奇球場舉行，賽前儀式唱國歌，球場草皮展開巨幅美國國旗。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年7月20日
2022年美國職棒大聯盟明星賽在洛杉磯道奇球場舉行，賽前儀式唱國歌，球場草皮展開巨幅美國國旗。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年7月20日
延伸閱讀
大谷翔平難忘7年前來台：很多死忠球迷 留下很棒回憶美職全壘打大賽 多明尼加23歲強打蘇鐸封王因傷不打MLB明星賽 楚勞特將任經典賽美國隊長
大谷翔平
大谷翔平不投球 MLB明星賽看不到二刀流
柯蕭
MLB明星賽洛杉磯舉行 道奇王牌左投柯蕭將先發
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
MLB明星賽洛杉磯舉行 道奇王牌左投柯蕭將先發