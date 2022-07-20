美聯轟「背靠背」全壘打逆轉 MLB明星賽9連勝

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美聯明星隊的洋基球星史丹頓（前）19日敲出特大號全壘打追平比數，賽後獲選最有價值球員。（美聯社）

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（中央社記者林宏翰洛杉磯19日專電）美國職棒明星賽在洛杉磯舉行，美聯明星隊靠著4局史丹頓、巴克斯頓的「背靠背」連兩打席全壘打，以3比2獲勝。明星賽連9屆由美聯獲勝。

美聯明星隊一開賽落後，到第4局逆轉，敲出特大號全壘打追平比數的洋基球星史丹頓（Giancarlo Stanton）賽後獲選最有價值球員（MVP）。

有「仲夏夜球宴」之稱，一年一度大聯盟明星賽隔42年回到道奇球場。這個球季正逢道奇球場啟用60年紀念，這座球場在球迷心中有「地球上的藍色天堂」之稱。

球賽開打之前，影星丹佐華盛頓（Denzel Washington）主持儀式，率領全體明星球員向大聯盟史上首名黑人球員、已故傳奇球星傑基羅賓遜（Jackie Robinson）致敬。

賽前演唱加拿大、美國國歌，外野草皮上展開巨幅美國國旗。國歌尾聲，兩架F-22s及一架F-16戰鬥機低空飛過球場，引擎聲震撼全場5萬多名球迷。

比賽一開始就上演精彩戲碼。代表國家聯盟的道奇王牌投手柯蕭（Clayton Kershaw）對決美國聯盟第1棒「二刀流」大谷翔平。大谷翔平扮演開路先鋒角色，從柯蕭手中敲出一壘安打站上壘包。

不過大谷翔平在壘包上沒待多久，柯蕭藉著左投優勢，察覺大谷翔平在一壘不安分，突然牽制一壘。大谷翔平儘管撲倒在地，仍然遭到觸殺。

柯蕭巧妙牽制解決壘包上的大谷翔平，獲得主場球迷歡呼，他投完1局沒有失分退場。大谷翔平今天總共2次打擊，除了1局上安打外，3局獲得四壞保送。

2022年美國職棒大聯盟明星賽在洛杉磯道奇球場舉行，效力洛杉磯天使隊的大谷翔平（圖）擔任美國聯盟明星隊第一棒。圖為大谷翔平賽前練習。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年7月20日

2022年美國職棒大聯盟明星賽在洛杉磯道奇球場舉行，地主隊的外野手貝茲（Mookie Betts）第1局敲出安打，為國家聯盟明星隊攻下全場第1分。圖為貝茲賽前練習。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年7月20日

1局下，國聯明星隊第一棒阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）發動攻勢，打出左外野邊線二壘安打，在貝茲（Mookie Betts）一壘安打護送下，攻下全場第一分，國聯1比0領先美聯。

國聯兩人出局之後又有攻勢，高史密特（Paul Goldschmidt）敲出全壘打，棒打美聯先發投手、光芒王牌左投麥克納漢（Shane McClanahan），比數拉大為2比0。

0比2落後的美聯明星隊在4局上反攻，拉米雷斯（Jose Ramirez）安打上壘後，洋基怪力男史丹頓（Giancarlo Stanton）敲出全壘打，分數形成2比2平手。

下一棒巴克斯頓（Byron Buxton）「背靠背」（back-to-back）開轟，意指連2棒打者敲出全壘打，美聯明星隊3比2超前。挨轟失分的苦主是主場道奇隊投手岡索林（Tony Gonsolin）。

史丹頓的這一轟，擊球初速達111.7英里，距離為457英尺。這是明星賽自2015年使用Statcast測量科技以來，明星賽打得最強勁的一球。

影片來源：MLB

2022年美國職棒大聯盟明星賽，效力紐約洋基隊的「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）在4局上敲出全壘打，幫助美聯明星隊追平比數。圖為史丹頓賽前練習。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年7月20日

這是明星賽史上第7次出現背靠背全壘打，上一次發生在2018年明星賽，當時同樣效力太空人隊的布萊格曼（Alex Bregman）與斯普林格（George Springer）接力開轟，投手也是道奇投手。

代表國聯明星隊的普侯斯（Albert Pujols）4局下代打，擊出左外野高飛球出局。今年他以42歲高齡參加明星賽，據推測這可能是他生涯最後一個的明星賽打席。

普侯斯與39歲的卡布瑞拉（Miguel Cabrera）兩人是大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）在這次明星賽特別選出的資深老將名額，分別代表國聯、美聯明星隊。兩人都是代打上場，沒有安打。

美聯以3比2的比數一路從第4局領先到第9局，9局下國聯最後反攻，美聯派出守護者後援投手克拉塞（Emmanuel Clase）把關，他飆出時速100英里的快速球，連續三振國聯3名打者，為美聯守住勝利。（編輯：高照芬）1110720

2022年美國職棒大聯盟明星賽在洛杉磯道奇球場舉行，效力洛杉磯天使隊的日本球星大谷翔平擔任美國聯盟明星隊第1棒指定打擊。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年7月20日

39歲的大聯盟球星卡布瑞拉（Miguel Cabrera）（右）在明星賽前的打擊練習，與28歲的大谷翔平（左）交談。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年7月20日