柯敬賢快腿有大聯盟水準 對抗賽3安夢想旅外

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平鎮高中外野手柯敬賢（圖）24日在U18世界盃棒球賽藍白對抗賽單場敲3安，身高188公分的柯敬賢意外的也是「快腿」，跑一壘可達大聯盟左打平均，但首打席敲出深遠飛球跑向三壘卻出局。中央社記者謝靜雯攝 111年7月24日

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（中央社記者謝靜雯新北24日電）平鎮高中外野手柯敬賢身材突出，今天在U18世界盃棒球賽藍白對抗賽單場敲3安，身高188公分的柯敬賢意外的也是「快腿」，跑一壘可達大聯盟左打平均，他也有旅外夢。

平鎮高中外野手柯敬賢高一就扛母隊中心棒次，打擊潛力備受看好，具有身高優勢，打擊力量大，此次被選入U18世界盃棒球賽培訓隊，今天在藍白對抗賽擔任白隊第7棒、守中外野。

柯敬賢1局敲出中外野方向安打，但死在三壘，跑出1支二壘打，3局敲出一壘安打，6局敲出三壘打，今天總計4打數敲出3支安打，目前為止6場出賽，總計15打數敲出7支安打、表現不差。

柯敬賢笑說，腳程從小就是自己的優勢，但最近好像有變慢，先前隊內測跑一壘測得約4秒10。美國職棒大聯盟左打跑一壘平均秒數是4秒20。柯敬賢笑說，雖然對自己的腳程很有自信，但今天首打席跑過二壘時有停頓一下，才會死在三壘。

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柯敬賢今年升上高二，他表示，此次對抗賽前面幾場打得比較少，但有慢慢找手感，打擊還需要再調整，有時候會太猶豫，要更大膽出棒、喜歡的就打，至於守備方面，近期傳球有點狀況，也還在慢慢調整。

進到培訓隊之後有微調打擊準備動作，柯敬賢也有感覺到打擊的爆發力比之前更好。柯敬賢也被視為旅外潛力股，他把平鎮畢業的學長李灝宇當作目標，希望在守備的判斷、打擊的爆發力都可以再加強。（編輯：張雅淨）1110724