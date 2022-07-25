小馬聯盟高雄市代表隊授旗 陳其邁自捐20萬加菜金

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由中正國小籌組的高雄市代表隊將代表台灣赴美參加小馬聯盟野馬級少棒賽，高雄市長陳其邁（前左）25日到球場授旗，校長吳軒銘（前右）代表接受。中央社記者曾以寧攝 111年7月25日

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（中央社記者曾以寧高雄25日電）由中正國小籌組的高雄市代表隊將代表台灣赴美參加小馬聯盟野馬級少棒賽，高雄市長陳其邁今天到球場授旗，表示對小將有信心，定能奪下第一名，並自掏腰包贊助20萬加菜金。

以高雄市苓雅區中正國小負責籌組的高雄市代表隊，今年5月在TOTO盃全國少棒錦標賽勇奪冠軍，取得美國小馬聯盟（PONY）野馬級（11-12歲組）世界少棒錦標賽的國家代表權，將赴美國德州參賽，高雄市長陳其邁今天到中正棒壘球場授旗，表示對球隊有信心，「一定能把第一名抱回來」。

陳其邁說，非常感謝社會各界的關心，這次中正國小籌措出國比賽經費共約新台幣300萬元，除了各界捐款，還有教育局出資100萬、另外100萬是由台鋼雄鷹熱心贊助；大同醫院整合型照護中心，也提供運動心理、醫療、營養等等各方面專業服務，盼讓球隊保持最好狀況，贏得冠軍。

陳其邁並現場宣布，自己個人捐出20萬元，供小朋友當加菜金，並囑咐校長「沒有花完不能回來」，一定要把小朋友照顧好，還喊話前來為小朋友打氣的立委趙天麟再捐10萬，趙天麟也一口答應。

中職第6隊台鋼雄鷹球團領隊劉東洋、統籌教練統籌教練與選秀狀元曾子祐等人今天也到場為小將加油。曾子祐現場跟學弟們傳授經驗說，出國比賽不用給自己太大壓力，「平常教練怎麼教的，拿出來用就好，平常心去做，相信一定能拿到好成績」。

中正國小校長吳軒銘告訴中央社記者，球隊包含中正國小9名球員，還有鼓山區鼓山國小3人、鳳山區忠孝國小2人、岡山區壽天國小1人，共15名小選手，並有教練、領隊管理、翻譯、導師等庶務管理人員一同出國。

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吳軒銘說，中正國小在2016、2018年代表台灣出賽小馬聯盟野馬級世界盃，都拿下世界冠軍，今年有望再創佳績；球隊預計27日上午從學校出發，耗時一天多抵達比賽現場，首場預計台灣時間29日晚間10時開打。

小馬聯盟賽事過去由中華民國棒球協會主導出賽，但去年起棒協不再支應比賽，各球隊改以縣市代表隊名稱出賽，當年又因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情沒有出隊，今年首次需自籌經費，負責籌組高雄市代表隊的中正國小雖獲體育署、高市教育局補助，仍一度面臨經費不足，後由台鋼雄鷹出資補足經費缺口。（編輯：黃世雅）1110725