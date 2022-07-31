大谷翔平3分砲加8下5分大局 天使逆轉勝遊騎兵

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（中央社洛杉磯30日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB天使的「二刀流」好手大谷翔平今天揮出3分砲，球隊則是靠著8下一波狂掃5分的大局超前比數，最終9比7逆轉擊敗遊騎兵。

洛杉磯天使今天在家迎戰德州遊騎兵，作客的遊騎兵3局上半靠洛威（Nathaniel Lowe）、賈西亞（Adolis Garcia）各帶有打點的安打先聲奪人，以2比0領先天使。

地主天使在下個半局就展開反撲，在該局前兩名打者都上壘後，大谷翔平將對方投手一記88英里的變速球轟過中外野全壘打牆，這支飛了424英尺遠的全壘打，是他本季第22轟，幫助天使3比2將比分超前。

但希米恩（Marcus Semien）4上回敬一發3分彈，讓遊騎兵5比3要回領先。

天使5下靠史塔西（Max Stassi）的安打追回1分，但維洛利亞（Meibrys Viloria）6上的兩分砲，讓遊騎兵將領先擴大到7比4。

8下天使展開絕地大反撲，1出局後佛萊契爾（David Fletcher）的二壘安打讓球隊追回兩分。兩出局滿壘的情況下，遊騎兵後援的馬丁（Brett Martin） 暴投，讓天使獲得追平分；接著瑞吉福（Luis Rengifo） 再擊出兩分打點二壘安打，讓天使9比7超前，終場就以2分差距取勝。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110731