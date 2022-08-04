更多編輯台推薦新聞：
裴洛西訪台 中國打壓台灣產品進出口 各方說法一次看
政治

裴洛西訪台 中國打壓台灣產品進出口 各方說法一次看

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義
科技

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義

韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀
科技

韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀

台灣教授奔走 成功讓國際外科學會官網正名Taiwan
政治

台灣教授奔走 成功讓國際外科學會官網正名Taiwan

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
裴洛西訪韓 尹錫悅政府應對引發朝野罵戰
首頁 / 運動

U12世界盃台灣打線升溫首轟出爐 複賽勝多明尼加

2022/8/4 20:40（8/4 21:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
第6屆U12世界盃少棒錦標賽超級循環賽複賽4日開打，台灣隊陣中陳瑞鑫（左）晚間成功轟出台灣本屆賽會首發全壘打，奔回本壘後與隊友一起歡呼。中央社記者鄭清元攝 111年8月4日
第6屆U12世界盃少棒錦標賽超級循環賽複賽4日開打，台灣隊陣中陳瑞鑫（左）晚間成功轟出台灣本屆賽會首發全壘打，奔回本壘後與隊友一起歡呼。中央社記者鄭清元攝 111年8月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台南4日電）U12世界盃棒球賽超級循環賽複賽，台灣今天首戰與多明尼加交手，打線升溫、陳瑞鑫敲出台灣隊賽會首轟，率隊以16比1、4局拿下勝利，賽後累積戰績2勝1敗。

U12世界盃棒球賽超級循環賽今天在台南亞太國際棒球訓練中心開打，台灣隊帶著1勝1敗晉級複賽，今天首戰與多明尼加交手，台灣隊派出高品瀚擔任先發投手、扛5棒。

高品瀚今天開賽稍微不穩，被多明尼加首名打者加爾維斯（Nieves Galvez）敲出陽春砲，但守備幫忙，二壘手葉書維、三壘手陳恩各有一次美技守備，守住可能失分的危機。

台灣隊1局下反攻，吳聖智率先敲出內野安打、滾地球上到二壘，靠著投手犯規上到三壘，陳瑞鑫適時安打送回追平分，再靠著盜壘、暴投跑上三壘，歐子喬、高品瀚選到保送攻占滿壘，陳柏笙適時安打，一棒2分幫助球隊超前比數。

台灣隊2局抓準多明尼加投手、守備狀況多，靠著單局5支安打、1次觸身球保送、3次守備失誤，一口氣打了12人次、攻下8分大局、奠定勝基。

強打陳瑞鑫集訓時期手受傷，預賽沒有先發出賽，只有比賽後半段上場，今天首度排入先發打序就有表現，扛3棒1局送回追平分，3局敲出台灣隊此次賽會首轟；台灣隊3局靠著4安、3次四死球、1次故意四壞保送，單局再拿5分。

台灣隊先發投手高品瀚今天總計用44球投2.1局，被敲出3支安打，投出2次三振、失掉1分責失分，好投壓制，幫助球隊拿下勝利。

U12世界盃棒球賽複賽採超級循環賽制，預賽對戰帶入複賽，今天複賽首日賽程結束，美國隊累積3勝，台灣、委內瑞拉戰績皆為2勝1敗，多明尼加、墨西哥戰績1勝2敗，韓國隊戰績3敗。（編輯：張芷瑄）1110804

高品瀚
U12世界盃複賽穩固守備 高品瀚先發對多明尼加 U12世界盃 台灣延長賽不敵委內瑞拉吞首敗[影]
陳瑞鑫
U12台灣首轟出爐 提前扣倒多明尼加 U12世界盃棒球賽 陳瑞鑫敲出台灣隊首轟
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族