詹皓晴攜手青山修子 闖進聖荷西女網賽冠軍戰

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（中央社記者黃巧雯台北7日電）台灣網球雙打好手詹皓晴與日本女將青山修子今天聖荷西女網賽女雙4強賽，以2比1逆轉擊敗加拿大的達布洛夫斯基與墨西哥的奧爾摩斯，闖進冠軍戰，將力拚兩人合作的首冠。

詹家姊妹詹詠然、詹皓晴這次在美國加州聖荷西（San Jose）舉行的聖荷西女網賽分頭出擊，其中詹皓晴與日本女將青山修子再度合作，「台日組合」聯手搶下本季合作以來的第3張世界女子職業網球協會（WTA）賽事4強門票，而詹詠然則在8強賽前因身體不適而退賽。

詹皓晴與青山修子4強賽對手為大會第2種子加拿大的達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）與墨西哥的奧爾摩斯（Giuliana Olmos）所組成的「加墨聯軍」，兩組人馬曾在今年5月羅馬網賽女雙8強碰頭，激戰3盤後，「台日組合」吞下敗仗。

「台日組合」今天首盤自盤中起連續發球局失守後，曾在第7局回破，但盤末發球局同樣未能保住，以2比6讓出首盤。

詹皓晴與青山修子次盤重振旗鼓，率先攻破對手發球局，而對手在第10局還以顏色，雙方廝殺至搶7，「台日組合」以7比6（7比4）搶下次盤。

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決勝盤超級搶10階段，「台日組合」一開始就取得5比1領先，並以10比3拿下勝利，繼8強賽力退第3種子後，連2戰扳倒種子組合，晉級冠軍戰。

詹皓晴過去在2012、2013年征戰聖荷西女網賽，曾闖進女雙4強，這次不但刷新個人紀錄，還將與青山修子挑戰合作以來的首座冠軍，決賽將迎戰中國組合徐一璠與楊釗煊、俄羅斯女將庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）與中國女將張帥之間的勝方。（編輯：張雅淨）1110807