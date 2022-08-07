王維中復出先發3局吞敗 曾仁和6局無失分拿MVP

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中華職棒7日在樂天桃園球場進行味全龍隊與樂天桃猿隊賽事，桃猿隊靠著先發投手曾仁和優質表現，終場以3比0拿勝，曾仁和賽後獲選單場MVP。中央社記者張新偉攝 111年8月7日

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（中央社記者謝靜雯台北7日電）中華職棒味全龍隊投手王維中今天傷後復出首戰，先發投3局失1分、承擔敗投；樂天桃猿隊投手曾仁和6局無失分優質先發，率隊以3比0拿勝，曾仁和獲選單場最有價值球員。

中華職棒味全龍隊今天在樂天桃園棒球場交手，味全龍隊投手王維中6月底先發出賽後背部不適，休息了1個多月，今天傷後首度先發出賽。

王維中1局被藍寅倫、成晉、林泓育敲出安打失掉1分，2局回穩僅再投出1次保送、沒有被敲安打，無失分。

王維中今天總計用54球投3局，被敲出3支安打，投出1次三振、1次保送，失掉1分責失分，但隊友打線沒有幫忙，王維中吞下本季第3敗。

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桃猿隊4局再起攻勢，1人出局後梁家榮敲出二壘打、余德龍安打送回1分，再靠著滾地球、郭永維安打多添1分保險分。

桃猿隊今天派出曾仁和先發，曾仁和總計用92球投6局，被敲出5支安打，投出5次三振、無失分，拿下先發出賽3連勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。（編輯：陳仁華）1110807

中華職棒7日在樂天桃園球場進行味全龍與樂天桃猿賽事，1局下樂天林泓育（圖）擊出右外野方向一壘安打，帶有1分打點。中央社記者張新偉攝 111年8月7日

中華職棒7日在樂天桃園球場進行味全龍與樂天桃猿賽事，1局下樂天林泓育擊出右外野方向一壘安打，送三壘跑者藍寅倫（右）回本壘得分，帶有1分打點。中央社記者張新偉攝 111年8月7日

中華職棒7日在樂天桃園球場進行味全龍與樂天桃猿賽事，4局下樂天余德龍擊出中外野方向一壘安打，送二壘跑者梁家榮（中）回本壘得分，經重播輔助判決後維持原判，梁家榮與隊友擊掌慶祝。中央社記者張新偉攝 111年8月7日

中華職棒7日在樂天桃園球場進行味全龍與樂天桃猿賽事，4局下樂天郭永維（圖）擊出中外野方向一壘安打，帶有1分打點。 中央社記者張新偉攝 111年8月7日

中華職棒7日在樂天桃園棒球場進行味全龍與樂天桃猿賽事，4局下樂天郭永維擊出中外野方向一壘安打，送二壘跑者余德龍（中）回本壘得分，帶有1分打點。中央社記者張新偉攝 111年8月7日

中華職棒7日在樂天桃園球場進行味全龍隊與樂天桃猿隊賽事，樂天桃猿終場以3比0擊敗味全，拿下5連勝，對戰味全龍3連勝，賽後選手在場中擊掌致意。中央社記者張新偉攝 111年8月7日

中華職棒7日在樂天桃園球場進行味全龍與樂天桃猿賽事，樂天桃猿投手曾仁和（前右）6局無失分優質先發，率隊以3比0擊敗味全，也獲選單場MVP，賽後邀請教練鮑伊（前左）一起跳舞慶祝。中央社記者張新偉攝 111年8月7日

中華職棒7日在樂天桃園球場進行味全龍隊與樂天桃猿隊賽事，樂天桃猿終場以3比0拿勝，奪下5連勝，賽後放起煙火慶祝。中央社記者張新偉攝 111年8月7日

中華職棒7日在樂天桃園球場進行味全龍與樂天桃猿賽事，樂天終場以3比0拿勝，味全先發投手王維中（圖）總計用54球投3局，失1分責失分，吞下敗戰。中央社記者張新偉攝 111年8月7日