胡智為近兩場沒三振非刻意 盼調整創另一高峰

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（中央社記者謝靜雯台北12日電）中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊今天對戰味全龍隊，獅隊投手胡智為優質先發奪勝，但近兩場比賽都沒三振；胡智為說，沒特別在意，但近期較疲勞，希望儘快調整到另一高峰。

獅隊晚間在台北市天母棒球場交手龍隊，先發的胡智為前7局沒失分，8局續投有狀況，被敲安打、加上補位一壘接球失誤，單局失2分退場。

獅隊終場以7比2拿勝，胡智為總計用110球投7.2局，被敲8支安打，投出5次四死球，失掉2分（1分責失分），拿下個人本季第7勝，獲選單場最有價值球員（MVP）。

胡智為表示，這場狀況沒到最好，首局雙殺很重要，想辦法把位置投出來，確實投到捕手要的位置；此外，有注意到近2場先發沒三振，但非刻意追求不三振，龍隊打者在聯盟中擊球能力突出，只專心想辦法解決每個打席。

至於8局守備狀況，胡智為說，當下有跟一壘手高國慶說沒關係，「是我沒有接好、我的失誤」，之後會再加強守備練習，當下不希望場上隊友受影響。

他說，球季打到現在、之前還有明星賽，身體已進入疲勞期，這陣子也跟教練團、捕手群討論，希望慢慢調整，創造另一高峰。

龍隊先發投手王維中同樣具旅外資歷，但這場用73球投4.2局，被敲出6支安打，包括1發全壘打，投出3次三振、2次保送，失掉4分都是責失分，苦吞本季第4敗。

胡智為表示，記得上次兩人同場先發是2016年；他不在意對方先發投手是誰，只在意對方打者，相信大家各為其主，都會想好好表現。（編輯：李明宗）1110812