耕元盃棒球賽開打 陳瑩：謹記祖父精神持續推廣

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紀念已故台東推廣棒球前輩陳耕元校長的「耕元盃」棒球賽16日在台東縣棒球村第1棒球場開幕，來自各縣市共有32支球隊參賽，其中，少棒16隊、青少棒16隊。中央社記者盧太城台東攝 111年8月16日

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（中央社記者盧太城台東縣16日電）紀念已故台東推廣棒球前輩陳耕元校長的「耕元盃」棒球賽今天開打，陳耕元的孫女、民進黨立委陳瑩表示，她會謹記祖父精神持續推廣棒球。

第11屆「耕元盃」棒球賽今天傍晚在台東縣棒球村第1棒球場開幕，來自各縣市共有32支球隊參賽，其中，少棒16隊、青少棒16隊。

「耕元盃」棒球賽，由前台東縣長陳建年為了紀念父親陳耕元校長，在公元1985年創辦。

開幕典禮上，身兼台東縣體育會棒球委員會主委的立委陳瑩（陳建年女兒）表示，今年除了頒發冠亞季軍獎金之外，將額外頒發冠軍隊及個人獎的每一名球員拖拉式滾輪棒球裝備包，大大的背包裡可以裝下棒球、球棒、手套、球鞋、換洗衣物等裝備。

她說，因為每次看到小朋友背著笨重裝備征戰各個大大小小球場，相當辛苦，更擔心重裝之下有礙發育，於是有了贈送棒球小將可拖拉式滾輪棒球裝備包的想法，讓球員們可以輕鬆、方便帶著裝備到各地比賽。

另外，球場上的觀眾是一場球賽裡不可或缺的重要元素，因此大會特別設置啦啦隊獎，鼓勵觀眾或親友團到場觀賽，為球員加油打氣。在眾多球隊中，由各球場裁判們針對每一場賽程進行評分，得分最高的啦啦隊，可獲得1頭「冠軍豬」。

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陳瑩表示，這個發想源自於她當立委走訪原鄉部落歲時祭儀或是重要節日時，部落都會殺豬分享食物同歡慶祝。豬是凝聚部落團結、文化傳承的吉祥物，她希望藉此讓球員家長們感情更加緊密，也能帶動民眾到場觀看球賽的運動風氣。

陳瑩也鼓勵小將要學習陳耕元努力不懈、永不放棄的精神，她也會謹記祖父的精神，努力經營耕元盃賽事，讓耕元盃在台東開打，讓球員在台東各個球場大展伸手，也藉由賽事挖掘更多棒球好手。（編輯：戴光育）1110816