詹皓晴、青山修子出師不利 辛辛那提網賽首輪出局

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（中央社記者龍柏安台北17日電）台灣網球雙打好手詹皓晴與日本搭檔青山修子在辛辛那提網球賽出師不利，兩人次盤連丟6局，以3比6、3比6不敵前世界球后艾薩蘭卡與突尼西亞名將加博這對顛峰組合。

辛辛那提網球賽是WTA 1000等級的大賽，也是男女共站的頂級大賽，詹皓晴與青山修子這對「台日組合」，女雙首役就碰上白俄羅斯名將艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）與加博（Ons Jabeur）這對異國聯軍。

現年33歲的艾薩蘭卡擁有2座大滿貫女單冠軍，也是前世界球后，她與今年在溫布頓網球錦標賽拿下亞軍的加博合拍，也展現強大火力，以直落二掃下雙打好手詹皓晴與青山修子。

今天首盤前6局，形成破發大戰，兩組人馬各自攻破對方2次發球局，打成3比3平，接下來「台日組合」連丟3局，先以3比6讓出首盤。

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「台日組合」在次盤全力反撲，開局兩度攻破對手發球局，一度取得3比0領先，原以為有機會將戰線拖進決勝盤，沒想到戰況急轉直下，接下來「台日組合」陷入亂流，一口氣連失6局遭對手後來居上。

事實上，詹皓晴與青山修子這對「台日組合」近況有些不理想，兩人前一站在同屬WTA 1000等級大賽的加拿大國家銀行公開賽，首輪不敵中國組合楊釗煊與徐一璠提前落馬，包括辛辛那提網球賽在內，連兩站首輪出局。（編輯：張雅淨）1110817