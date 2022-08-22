蘇格蘭出櫃羽球女將享受比賽 讚台灣走在世界前端

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蘇格蘭羽球女將吉爾摩去年公開性向，她稱自己在羽球界完全沒有收到任何人對她出櫃一事的負面回應。（圖取自facebook.com/kgilmourbadminton）

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（中央社東京22日綜合外電報導）蘇格蘭女將吉爾摩是羽球界世界排名最高的出櫃同志選手，她今天稱自己享受在不必隱藏性向的情況下競爭，並稱台灣在同婚方面走在世界前端。

法新社報導，吉爾摩（Kirsty Gilmour）現年28歲，目前世界排名第17，於去年公開性向，她稱自己在羽球界完全沒有收到任何人對她出櫃一事的負面回應，並形容這是「我所期盼最棒的」迴響。

但吉爾摩也認為，由於羽球運動發展重心亞洲在文化上有所不同，其他選手可能難以追隨她的腳步。亞洲羽球界陸續有選手出櫃，但依然為數不多。

吉爾摩今天在東京羽球世錦賽首輪輸給印尼女將格蕾戈麗亞（Gregoria Mariska Tunjung）後告訴法新社：「我認為亞洲國家取得重大進展，其中台灣成為首個同婚合法化的國家之一。」

吉爾摩表示，她「厭倦於付出心力」來掩蓋自己的性向，於是她公開出櫃，這樣她就不必「隱藏對我如此重要的一部分」。（譯者：陳正健/核稿：劉淑琴）1110822