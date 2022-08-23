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克里夫蘭女網賽 詹皓晴晉級女雙8強

2022/8/23 10:16
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（中央社記者黃巧雯台北23日電）台灣網球雙打好手詹皓晴與日本女將青山修子今天克里夫蘭女網賽女雙首輪，連續2盤都僅失1局，以兩個6比1擊退哥倫比亞女將歐索里奧與丹麥選手陶森，闖進8強。

詹家姊妹詹詠然、詹皓晴本週前進美國俄亥俄州，在克里夫蘭女網賽分頭出擊，詹詠然與澳洲女將史托蘇兒（Samantha Stosur）搭檔，而詹皓晴則繼續與日本選手青山修子合作。

詹皓晴與青山修子這組「台日聯軍」8月上旬拿下聖荷西女網賽亞軍後，接下來連2站比賽都一輪遊，今天在克里夫蘭女網賽女雙首輪出戰哥倫比亞女將歐索里奧（Camila Osorio）與丹麥選手陶森（Clara Tauson）。

「台日聯軍」開賽連續破發成功，一口氣連拿5局，首盤以6比1先下一城。

次盤詹皓晴與青山修子乘勝追擊，同樣連拿5局，面對對手抵抗、回破發球局，「台日聯軍」隨即在盤末還以顏色，並以6比1贏得勝利，搶下8強門票。

另外，詹詠然與澳洲女將史托蘇兒昨天女雙首輪對戰俄羅斯選手亞歷山卓娃（Ekaterina Alexandrova）與德國選手海森（Vivian Heisen），首盤以3比6讓出，次盤在0比1落後情況下，因雨延至今天再戰。

「台澳聯軍」在比賽恢復進行後，在次盤盤末成功攻破對手發球局，以6比4扳回一城，但在決勝盤超級搶十未能突圍，以5比10敗下陣來。（編輯：張雅淨）1110823

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