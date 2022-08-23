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曾仁和小拇指傷勢要觀察 電話關心陳品捷傷勢

2022/8/23 16:44
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（中央社記者謝靜雯新北23日電）中職樂天桃猿隊投手曾仁和21日對味全龍隊先發，首局就觸身球保送龍隊野手陳品捷，造成陳品捷肋骨斷裂。曾仁和表示「蠻不希望這種事情發生」，至於小拇指傷勢還需觀察。

中華職棒樂天桃猿隊21日與味全龍隊交手，桃猿隊先發投手曾仁和首局觸身球保送陳品捷，陳品捷隨後也退場休息、賽後連走路都會痛，今天到醫院照X光檢查、為肋骨斷裂。

曾仁和表示，當天賽後就有打電話關心陳品捷狀況，蠻不希望這種事情發生，陳品捷則回覆他，球場上難免會遇到這種狀況，要他不要放在心上。

曾仁和表示，沒有想到會丟到陳品捷舊傷的部位，那一球是手開掉、他想要丟內角，造成用力過頭。

曾仁和21日先發僅投4局，被敲6支安打，包括1發全壘打，投出3次三振、失掉5分責失分、承擔敗投。

曾仁和表示，那天狀況沒有調整好，14日比賽守備時壓傷右手小拇指，21日當天先發前面丟球感覺還好，沒有想到越丟越不舒服，也有去打針、希望讓小拇指快一點好。

至於會不會影響下一場先發，曾仁和表示，練習和比賽出力感覺不一樣，還是要持續丟球、觀察狀況；總教練曾豪駒則表示，會再觀察曾仁和的傷勢狀況2天。（編輯：吳協昌）1110823

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