詹皓晴聯手青山修子 克利夫蘭網賽挺進4強

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（中央社記者龍柏安台北25日電）台灣網球雙打好手詹皓晴與日本搭檔青山修子聯手，在美國克利夫蘭網球賽8強，以6比2、6比3輕取洛倫佐與薩卡里雅絲這組「美墨聯軍」，順利挺進4強。

詹皓晴與青山修子這組「台日組合」，在克利夫蘭網賽揮別辛辛那提網賽與加拿大公開賽首輪出局的陰霾，一路過關斬將，今天只用70分鐘，就順利淘汰美國女將洛倫佐（Francesca Di Lorenzo）和墨西哥薩卡里雅絲（Marcela Zacarias）這對異國聯軍。

「台日組合」在克利夫蘭網賽高居大會第3種子，首輪先橫掃哥倫比亞女將歐索里奧（Camila Osorio）與丹麥選手陶森（Clara Tauson）的跨國組合，今天再順利闖關，連兩戰都以直落二闖關。

詹皓晴與青山修子今天火燙開局，首盤第4局就率先破發，早早取得4比1大幅領先，加上第8局再次逮到破發機會，「台日組合」也毫不留情，先以6比2輕鬆拿下。

次盤戰況相仿，詹皓晴與青山修子開局再次取得4比1優勢，提前奠定勝基，加上一路領先也未曾暴露出被破發點，最終再以6比3擊潰對手，也拿下4強賽入場券。

「台日組合」下一輪對手，是大會第2號種子、美國好手馬蒂內茲（Nicole Melichar-Martinez）與澳洲女將培瑞斯（Ellen Perez）的跨國組合。（編輯：陳政偉）1110825