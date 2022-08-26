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戴培峰、張進德同局開轟 悍將本季主場終於贏龍

2022/8/26 22:32（8/26 23:21 更新）
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中職富邦悍將隊26日交手味全龍隊，悍將張進德（前）8局代打敲出陽春砲，助隊終場以6比3拿勝；張進德回到休息區後，與同局開轟的隊友戴培峰（後）擁抱致意。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年8月26日
中職富邦悍將隊26日交手味全龍隊，悍將張進德（前）8局代打敲出陽春砲，助隊終場以6比3拿勝；張進德回到休息區後，與同局開轟的隊友戴培峰（後）擁抱致意。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年8月26日
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（中央社記者謝靜雯新北26日電）中華職業棒球大聯盟富邦悍將隊今天迎戰味全龍隊，悍將戴培峰睽違790天開轟，8局敲出超前比數3分砲；張進德同局代打轟出陽春砲，悍將終場以6比3獲勝，本季終於在主場贏龍隊。

悍將總教練丘昌榮表示，贏球大家很開心，但還是有些地方可做得更好，包括跑壘、專注度，而本季主場對龍隊戰績不好，這場沒放棄、最後拿勝當然很好。

龍隊本季在悍將主場新莊棒球場戰績亮眼，賽前本季新莊9連勝，晚間作客新莊棒球場，開賽就有攻勢，1局靠 張祐銘三壘打、林智勝滾地球先馳得點；2局李凱威獲故意四壞保送，劉基鴻敲出個人本季第6發全壘打，2分砲幫球隊拉開領先差距。

龍隊派洋投布里悍（Jake Brigham）先發，前2局僅被敲1支安打、沒失分，但3局被葉竹軒、王勝偉接連敲出安打失掉1分，4局再被范國宸敲出二壘打、再因隊友守備失誤多掉1分。

一路落後的悍將8局1人出局後申皓瑋獲觸身球保送，范國宸滾地球靠失誤上壘，戴培峰接著轟出3分砲，幫球隊翻轉戰局，這也是戴培峰2020年6月27日後再開轟。

悍將延續攻勢，張進德代打敲出陽春砲，為球隊多添保險分，這也是個人本季第2轟及中職生涯第2支代打全壘打。

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捕手戴培峰、張進德同局開轟，兩人也在場下擁抱；張進德表示，沒什麼特別想法，只要球隊贏球就很開心；生涯首度拿下單場最有價值球員（MVP）的戴培峰說，捕手一體、不分彼此才可撐起團隊。去年他打不好時，張進德不斷鼓勵，今年張進德遇低潮，換他鼓勵張進德。

悍將先發投手郭俊麟投6局失掉3分責失分、無關勝敗；布里悍投7.1局失掉3分（1分責失分），也無關勝敗，龍隊投手林凱威中繼0.1局挨2轟、失掉3分責失分，苦吞本季第2敗。（編輯：李明宗）1110826

中職富邦悍將隊26日在新莊棒球場交手味全龍隊，悍將投手郭俊麟先發主投6局失3分責失分，終場悍將以6比3拿勝，郭俊麟無關勝敗。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年8月26日
中職富邦悍將隊26日在新莊棒球場交手味全龍隊，悍將投手郭俊麟先發主投6局失3分責失分，終場悍將以6比3拿勝，郭俊麟無關勝敗。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年8月26日
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