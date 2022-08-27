曾仁和手指傷勢下二軍 翁瑋均預計9月初上一軍

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中華職棒樂天桃猿隊投手曾仁和（右）本季傷勢狀況多，26日被下放二軍休息。圖為111年7月10日桃猿隊上半季封王時，曾仁和受訪畫面。（樂天桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年8月27日

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（中央社記者謝靜雯桃園27日電）中華職棒樂天桃猿隊投手曾仁和本季傷勢狀況多，因小指傷勢、保險起見昨天下二軍休息，二軍準備的投手翁瑋均預計9月初可以上一軍。

中華職棒樂天桃猿隊投手曾仁和本季陸續因為強襲球、閃到腰休息，近期因為出賽時守備壓傷右手小指，小指腫脹影響投球狀態，昨天也下二軍休息。

總教練曾豪駒表示，傷勢很多是不可以控制的，今年年初曾仁和也有提前回到球隊訓練，很想要融入球隊，因為傷勢中斷出賽、相信他也不希望，小指壓傷時，曾仁和一直說自己可以投，但保險起見、教練團還是決定讓他下二軍休息10天。

曾豪駒表示，先發投手輪值頂替人選還是需要預備著，目前二軍以先發調整的投手包括翁瑋均、林子崴和莊昕諺，二軍教練團回報林子崴和莊昕諺狀況還沒有這麼好，需要一點時間，翁瑋均預計9月初可以上一軍。

翁瑋均2020年球季是球隊先發投手輪值，整季21場出賽（20場先發），戰績9勝7敗，今年球季還沒有一軍出賽紀錄，目前二軍總計5場出賽（4場先發），戰績2勝1敗、防禦率5.12。

桃猿隊7月底公布簽下具有美韓職棒資歷的投手必贏多（Ricardo Pinto），曾豪駒表示，必贏多預計下週就會報到。（編輯：張芷瑄）1110827