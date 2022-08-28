7局9K無失分 大谷翔平奪本季第11勝

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（中央社多倫多27日綜合外電報導）MLB天使日籍「二刀流」好手大谷翔平今天先發投了7局，賞給對手9次三振無失分，率隊2比0擊敗藍鳥，也收下他本季第11勝。

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使今天客場挑戰多倫多藍鳥，天使的大谷翔平擔任先發投手，並打先發第3棒。

大谷翔平今天用本季單場最多的109球投了7局，讓對手吞下9次三振，只奉送1個保送，僅被打出兩支零星安打無失分，在球隊贏球後，收下他本季第11勝，防禦率則降為2.67。

此役站上打擊區時，大谷翔平被保送兩次，2打數無安打，還被三振1次，目前的打擊率為2成60。

包含此役在內，這次與藍鳥3連戰的前兩場比賽，天使投手群沒有丟掉任何分數，打者則是一共打進14分。

藍鳥今天的先發投手馬諾亞（Alek Manoah）同樣投了7局，有8次三振、2次保送，被打4支安打丟掉1分自責分，本季至今戰績12勝7敗、防禦率2.60。

天使此役的6局上半，靠瑞吉福（Luis Rengifo）帶有打點的安打先馳得點，維拉斯奎茲（Andrew Velazquez）9上再補上一支陽春砲，最終就以2比0獲勝。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110828