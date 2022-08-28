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U15世界盃棒球賽 張耀允先發好投台灣搶首勝

2022/8/28 13:24
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（中央社記者謝靜雯台北28日電）U15世界盃棒球賽昨天在墨西哥開打，台灣代表隊今天首戰與地主墨西哥交手，張耀允先發5局失1分、好投壓制，台灣隊一度落後，4局追回2分翻轉戰局，比賽5局因雨裁定台灣2比1拿下首勝。

U15世界盃棒球賽此次由桃園市取得組訓權，由總教練曾偉誠領軍，球隊於23日出發，比賽在墨西哥當地時間26日開打，此次共13支球隊預賽分3組舉行，台灣與墨西哥、古巴、捷克同在A組，B組有巴拿馬、日本、哥倫比亞和法國，C組有美國、南非、委內瑞拉、波多黎各和關島。

台灣隊今天與墨西哥隊交手，派出投手張耀允先發，張耀允1局1人出局後投出四壞保送，但及時回穩、沒有失分，2局2人出局後接連被敲2支安打失掉1分。

台灣隊2局、3局雖然都有上壘，但沒能拿下分數，4局1人出局後傅鈞致選到四壞保送，王興楷適時安打，再靠著墨西哥隊失誤、暴投一口氣攻下2分、翻轉戰局。

比賽5局上打完因雨裁定台灣隊拿下勝利；台灣隊投手張耀允今天投5局僅被敲出2支安打，投出4次三振、1次保送，失掉1分責失分，好投壓制是球隊搶勝功臣之一。

台灣隊首勝開張，明天將與捷克交手，墨西哥隊昨天不敵古巴隊、今天再輸球吞下2連敗，古巴隊今天擊敗捷克隊、拿下2連勝。（編輯：張雅淨）1110828

曾偉誠
U15世界盃棒球賽台灣首戰打墨西哥 代表隊23日出發 U15青少棒22人培訓名單出爐 備戰8月墨西哥世界盃
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